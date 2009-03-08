چشمه گل دالان بهشت رامیان نیازمند توجه ملی است

احمد شاکری در حاشیه همایش گردشگری رامیان به خبرنگار مهر در رامیان افزود: چشمه گل رامیان در پنج کیلومتری جنوب شهر رامیان واقع شده و آب آن که از عمق می جوشد و به علت داشتن عمق زیاد منظره زیبایی ایجاد نموده است.

وی اظهار داشت: در صورت توجه، این منطقه از نقاط بکر و دیدنی است که در جذب گردشگر تقش بسیاری دارد و باید برخی امکانات در حاشیه آن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: 35 میلیون مترمربع آب در این چشمه جمع می شود که با ساختن سد در این مکان مشکل تامین آب روستاهای حاشیه آن برطرف می شود.

به گفته شاکری، همچنین برای آسفالت جاده این چشمه گل، 300 میلیون ریال کمکهای مردمی جمع شد و نیاز است تا حمایتهای دولتی در این بخش افزایش یابد.

شهردار رامیان بیان داشت: نیاز است تا متولیان امر در زمینه توسعه صنعت گردشگری در این منطقه برنامه ریزی جامعی داشته باشند.

چشمه گل رامیان یک استخر طبیعی بیضی شکل با طول 90 متر، عرض 80 متر و عمق بین 44 تا 80 متر است که در میان جنگل های انبوه پهن برگ به ویژه گونه های با ارزش زربین واقع شده و دارای چشم انداز زیبایی است.

