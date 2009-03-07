گنجه ای: بستر سازی برای حضور جوانان از مهمترین اتفاقات موسیقایی بود

عضو شورای عالی خانه موسیقی با بیان این مطلب در توضیح چگونگی بسترسازی خانه موسیقی برای حضور جوانان در عرصه موسیقی در سال 87 در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : حضور اساتید موسیقی چون استاد شجریان با نوازنده های جوان در گروه شهناز، کشف و معرفی برخی از خواننده ها توسط فرهاد فخرالدینی درارکسترموسیقی ملی و همچنین حضور گروه کامکار با نوازندگان مهمان در جشن خانه موسیقی از جمله فعالیت های این خانه به منظور بسترسازی برای حضور جوانان فعال در این عرصه بوده است.

وی در ادامه افزود : یکی از مشکلات عمده در حوزه موسیقی عدم حمایت و برنامه ریزی مالی برای فعالیت در این حوزه است، به این معنا که وقتی کمترین سهم بودجه به فرهنگ اختصاص داده می شود طبیعی است که تولیدات صورت گرفته متناسب با بودجه واگذار شده خواهد بود و بنابراین همه آثار هنری به خصوص موسیقی که مهجورترین هنر در این سرزمین است دچار لطمه های جبران ناپذیری می شود.

این نوازنده پیشکسوت کمانچه در ادامه حضور جوانان در جشنواره موسیقی را از رویدادهای خوب موسیقایی ارزیابی کرد و گفت : حضور جوانان و کیفیت اجرای آنها در تمامی حوزه های موسیقی از مهمترین اتفاق های موسیقی در سال جاری بود که نشان ازپیشرفت ونوآوری فکر جوان در این حوزه است.

گنجه ای در پایان با اشاره به تغییر مدیریت ها گفت : یکی از اتفاق های مهم در ماههای پایانی سال 87 تغییر مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود که امیدوارم با تصمیم گیری های درست درحوزه سیاستگذاری امور موسیقی مانند مدیریت پیشین خاطره خوشی در ذهن هنرمندان موسیقی باقی بماند؛ از سوی دیگر یکی از دلمشغولی های اهالی موسیقی برگزاری کنسرت های متعدد در طول سال است بنابراین از مدیریت جدید دفتر موسیقی انتظار می رود در جهت برگزاری کنسرت های متعدد اقدام های شایسته ای انجام بدهد.