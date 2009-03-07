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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پایان اعتراضات صنفی در دانشگاه گرگان / در انتظار گزارش پزشکی قانونی هستیم

پایان اعتراضات صنفی در دانشگاه گرگان / در انتظار گزارش پزشکی قانونی هستیم

معاون دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از پایان اعتراضات صنفی این دانشگاه که در پی مرگ یک دانشجو صورت گرفته بود خبر داد و هرگونه اظهار نظر درباره علت مرگ این دانشجو تا حصول گزارش رسمی پزشکی قانونی را بی مورد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، "س - ع" دانشجوی دختری که ترم آخر رشته زیست شناسی دانشگاه جامع گلستان را می گذراند و در خوابگاه مشترک دانشگاه جامع گلستان با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساکن بود شب سیزدهم اسفند ماه جاری درگذشت و در پی آن جمعی از دانشجویان برای آنچه که تحت عنوان کمبود امکانات بهداشتی، مشاوره و پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عنوان می کردند دست به اعتراض صنفی زدند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در گفتگو با مهر با بیان اینکه تجمع دانشجویان خاتمه یافته است، گفت: درباره علت مرگ این دانشجو هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده و منتظر هستیم که پزشکی قانونی نتایج نهایی آزمایشات پزشکی را اطلاع دهد تا جمع بندی صورت گیرد.

در حالی که پیش از این منابع دانشجویی خبر داده بودند که این دانشجو بر اثر ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان فوت کرده است اما هاشم حبشی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دیگری غیر از ایست قلبی درباره مرگ دانشجو وجود دارد یا خیر؟ گفت: تا زمانی که پزشکی قانونی نظر قطعی ندهد نمی توان اظهار نظر کرد.

به گفته معاون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مراسم سومین روز درگذشت متوفی در مشهد برگزار شده و مراسم هفتمین روز درگذشت وی سه شنبه هفته جاری در مشهد برگزار می شود که ریاست دانشگاه برای شرکت در این مراسم عازم مشهد خواهد شد.

کد مطلب 844736

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