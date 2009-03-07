کینه غرب از سودان به خاطر حرکت در جهت توسعه یافتگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی عصر جمعه در دیدار با عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان گفت: شما که در همه صحنه های فلسطین و لبنان درکنار خط مقاومت بوده اید مورد خشم و کینه دشمنان جهان اسلام هستید و حکم اخیر لاهه نیز نشانه بارز این خشم است.

لاریجانی برخورد دوگانه غرب را با مقوله حقوق بشر یادآور شد و افزود: دولت جدید آمریکا با شعار حمایت از حقوق بشر به روی کار آمده است ولی در نخستین آزمون خود شکست خورد.

وی همچنین حمایت همه جانبه مجلس ، دولت و ملت ایران را از رئیس جمهور و مردم سودان اعلام کرد.

عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان نیز در این دیدار گفت: جنگ ما جنگ با صهیونیزم است و شمارش معکوس برای شکست اسرائیل آغاز شده است.

رئیس جمهور سودان گفت: غربی ها در منطقه دارفور به شورشیان سلاح و اطلاعات غلط دادند تا ثبات و امنیت این کشور را به خطر اندازند و علت این دشمنی ها نیز همراهی سودان با ملت فلسطین و آزادگان جهان است.

لاریجانی پس از این دیدار در نشست کوتاه خبری مواضع اصولی دولت و ملت ایران را در حمایت از سودان تشریح کرد.

رمضان عبدالله دبیرکل جنش جهاد اسلامی فلسطین نیز دراین نشست خبری از برگزاری کنفرانس دوحه درآخر ماه جاری میلادی خبر داد و گفت: در دوحه موضع مردمی جهان اسلام در دفاع از ملت فلسطین و حمایت از مواضع رئیس جمهور سودان را اعلام خواهیم کرد.

بنا بر این گزارش همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی درجمع فرهیخگان و دانشگاهیان سودان گفت: جرم مردم سودان حمایت از ملت مظلوم فلسطین و لبنان است و آمریکایی ها می خواهند در مقابل این غیرت و شجاعت سودانی ها بایستند.



لاریجانی از سکوت مجامع بین المللی دربرابر فجیع ترین جنایات اسرائیل درلبنان و فلسطین ابراز تعجب کرد و افزود : چرا وقتی اسرائیل مرتکب جنایت می شد به رغم درخواست های جهانی هیچ دادگاهی بر ضد صهیونیست های نژاد پرست تشکیل نشد.

وی گفت: امروز ملت های جهان به خوبی می دانند جنایت کاران واقعی در جهان چه کسانی هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ملت و دولت ایران مثل همیشه در کنار مردم مسلمان سودان خواهد ایستاد.

سخنان لاریجانی که در محل مجتمع صلح و دوستی سودان در خارطوم ایراد شد با تأیید های مکرر حاضران سودانی در جلسه همراه بود.

در این نشست محمود الابرش رئیس مجلس سوریه، موسی ابومزروق معاون دفتر سیاسی حماس و چند عضو دیگر هیأت همراه رئیس مجلس کشورمان نیز سخنرانی کردند.



رئیس مجلس شورای اسلامی که روز جمعه در صدر هیئتی سیاسی - پارلمانی به سودان سفر کرده بود ، صبح امروز به تهران بازگشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف این سفر در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفت: هیئت اعزامی به سودان با کیفیتی خاص و حضور نیروهای موثر در منطقه و با هدف اعلام حمایت از رئیس جمهوری این کشور به سودان سفر کرده بود.



وی افزود: پیام هیئت اعزامی این بود که دوران ماجراجویی و تحقیر مسلمانان در جهان تمام شده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نظر رئیس جمهور سودان و ملتش درباره اعلام حمایت جهان اسلام از این کشور گفت: خوشبختانه در مذاکرات طولانی با رئیس جمهور سودان مشاهده شد که این کشور، مواضع مترقی در قبال اتفاقات فلسطین و غزه اتخاذ کرده و همچنان از موضع قدرت و پایداری بر مواضع بر حق خود ایستاده است.

لاریجانی ادامه داد: سفرهیئت اعزامی ازایران به سودان پس از صدور حکم غیرقانونی دادگاه بین المللی کیفری علیه رئیس جمهور این کشور در این سطح عالی نخستین واکنش جهانی در قبال حکم غیرقانونی علیه عمر البشیر بود.

وی درباره توقف کوتاه خود در مسقط پایتخت عمان و دیداری که با رئیس مجلس این کشور داشت، هم گفت: در این دیدار نیز بر ضرورت حمایت از سودان تأکید شد.