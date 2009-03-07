حزب الله جزو تفکیک ناپذیر بافت ملی لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "باری مارتسون" در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد: رایزنی هایی که با شاخه سیاسی حزب الله صورت خواهد گرفت رسمی اما در سطح پایینی و به منظور کسب تجربه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که تمایل انگلیس برای ارتباط با حزب الله مبتنی بر دیدار با نمایندگان و گروه های فرهنگی و اجتماعی حزب الله خواهد بود و به شاخه نظامی آن ارتباطی نخواهد داشت.

مارتسون ضمن اشاره به اینکه پیش از سال 2005 نیز تماس با شاخه سیاسی حزب الله وجود داشت، اظهار داشت: تصمیم به برقراری رابطه مستقیم با حزب الله در چارچوب عقب نشینی موضع دولت انگلیس در قبال حزب الله صورت می گیرد و بیانگر تغییر تدریجی برای ارتباط با حزب الله طی ماه های آینده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در پایان اعلام کرد که کشورش در این زمینه با هم پیمانان خود در اروپا و آمریکا رایزنی می کند.

در همین راستا "بیل رامیل" معاون وزیر امور خارجه انگلیس از آمادگی کشورش برای تماس مستقیم با حزب الله خبر داده بود.

وی در سخنانی در یک کمیسیون پارلمان انگلیس گفته بود: ما مواضع خود را بازنگری کرده ایم. در سایه تحولات مثبت در لبنان و تشکیل دولت آشتی ملی که حزب الله در آن شرکت دارد، تماس مستقیم با حزب الله را بررسی کردیم.