تایید تبلیغ موسسات غیرمجاز در پست/مذاکره رئیس پیام نور با مدیرعامل پست

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علاوه بر مذاکره با محبیان مدیرعامل پست و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندین نماینده به مراکز و مناطق پستی اعزام شدند که همگی تبلیغ موسسات غیرمجاز در مناطق پستی در هنگام حضور داوطلبان برای خرید دفترچه و کارت اعتباری ثبت نام را تایید کردند.

وی اضافه کرد: برخی مراکز پستی اعلام کردند که از توافقنامه سازمان سنجش با پست برای ممانعت از تبلیغ موسسات غیرمجاز آموزشی خبر نداشته اند و به همین دلیل شرایط برای تبلیغ این موسسات فراهم شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: هشدارهای لازم را بارها داده ایم و از داوطلبان می خواهیم که در این زمینه دقت نظر بیشتری داشته باشند.

حسینی در پاسخ به این سئوال که با وجود تذکرات متعدد چرا هنوز این موسسات به راحتی در جامعه تبلیغ می کنند به مهر گفت: روند طولانی قضایی مانع اصلی برخورد با این موسسات است.

خبرنگار مهر هفته گذشته در گزارشی از تبلیغ موسسات غیرمجاز فراگیر در جنب باجه های پستی مراکز پستی خبر داده بود و در روزهای آینده نیز برای بررسی اجرای توافقنامه پست با پیام نور مبنی بر ممانعت از تبلیغ موسسات غیرمجاز به مناطق پستی خواهد رفت.