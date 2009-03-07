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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

بنابر اعلام بی بی سی ؛

سفر فراتینی به ایران به تعویق افتاد

سفر فراتینی به ایران به تعویق افتاد

یک شبکه خبری غربی از به تعویق افتادن سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی.بی.سی به نقل از وزارت امور خارجه ایتالیا گزارش داد : "فرانکو فراتینی" که قرار بود در ماه جاری میلادی به ایران سفر کند، سفر خود به تهران را به تعویق انداخت.

دلیل تعویق این سفر هنوز اعلام نشده است.

به گزارش بی.بی. سی، قرار بود که وزیر خارجه ایتالیا در ماه جاری به منظور دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس بین المللی درباره افغانستان، به ایران سفر کند.

این اجلاس با شرکت کشورهای عضو گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان و چند کشور دیگر منطقه از جمله پاکستان، افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، هند و ترکیه برگزار می شود و ایتالیا، به عنوان رئیس دوره ای گروه هشت میزبانی آن را برعهده خواهد داشت.

پیشتر زمان برگزاری این نشست در ماه ژوئن اعلام شده بود اما برخی کشورها خواهان برگزاری این نشست در پایان ماه جاری میلادی هستند.

 

کد مطلب 844746

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