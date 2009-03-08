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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۹

جلوگیری از خروج 9 تن کالای غیراستاندارد از مرز مهران به عراق

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: به تازگی از خروج 9 تن کالای غیر استاندارد از مرز بین المللی مهران به کشور عراق جلوگیری شده است.

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به اینکه این مقدار کالا شامل سیمان، آسانسور برقی فاقد استاندارد بوده است، خاطرنشان کرد: کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به کشور عراق تشدید می شود.

وی بیان داشت: علاوه بر این تعداد 622 نمونه دیگر نیز در آزمایشگاه های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام به عمل آمده است.

جوادی ادامه داد: در سال جاری 474 واحد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه در این استان انجام شده است.

این مسئول یادآور شد: در طول سال جاری 213 فقره بازرسی فنی از واحدهای تحت پوشش اداره تحقیقات و صنعتی استان انجام شده است.

کد مطلب 844748

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