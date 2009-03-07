عزیزی همه کاره مسائل فنی استقلال اهواز است

کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: من فقط مربی استقلال اهواز هستم و تمام اختیارات فنی تیم در دست خداداد عزیزی است زیرا مدیریت باشگاه به وی اختیار تام در مسائل فنی داده است ولی من نیز کنار این تیم هستم.

وی ادامه داد: عزیزی از روز پنجشنبه سر تمرینات استقلال اهواز حاضر شد و استقلال اهواز را تمرین داد.

بوستانی در مورد این سئوال که آیا حاضر هستید که خداداد عزیزی همه کاره تیم باشد ولی شکستها به نام شما ثبت شود، اظهار داشت: من در ابتدای فصل با تیم استقلال اهواز قرارداد امضا کردم و این قرارداد تا به امروز فسخ نشد به همین علت باید به آن عمل می کردم و وقتی که مدیریت باشگاه از من در خواست که به عنوان مربی در این تیم فعالیت کنم نمی توانستم جواب رد بدهم.

وی عنوان کرد: شاید چنین حضوری در استقلال اهواز به زیان من باشد ولی نمی خواهم خود را آدم بی تعهدی نشان دهم به همین دلیل تا آخر با استقلال اهواز ادامه می دهم.

بوستانی در مورد دیدار جام حدفی در برابر فولاد خوزستان نیز اظهار داشت: این بازی ربطی به جایگاه دو تیم در جدول رده بندی لیگ برتر ندارد و هرکدام از دوتیم موفق شوند از فرصتهای به دست آمده خوب استفاده کند پیروز میدان خواهد بود.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز اضافه کرد: تمرینات خود را برای این بازی ادامه داده ایم و امیدوارم بتوانیم با یک نتیجه قابل قبول، انگیزه مضاعفی برای ادامه رقابتهای لیگ برتر به دست بیاوریم.

