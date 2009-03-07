بهترین معادن سنگ لرستان آزادسازی شد/صادرات سنگ ایران به ونزوئلا

خداداد غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: معادن کوثر لرستان پیش از این در دست بنیاد شهید بود که علیرغم اینکه بهترین معادن این استان محسوب می شوند ولی نه به لحاظ کیفیت و نه کمیت از این ظرفیت استفاده مطلوب نمی شد.

وی با اشاره به مدیریت ناکارآمد بخش دولتی در زمینه معادن سنگ، افزود: متاسفانه بنیاد شهید به عنوان مدیریت حاکم بر این معادن توانایی بهره گیری کمی و کیفی مطلوب از معادن کوثر را نداشت.

دبیر کانون سراسری سنگ ایران و دبیر انجمن سنگ استان لرستان ضمن تاکید بر اینکه دولتی بودن معادن کوثر موجب عدم بهره برداری مطلوب از این معادن شده بود، افزود: این در حالی است که این مجموعه معادن سنگ بهترین لاین استون و سنگ چینی را در اختیار خود دارد و مرغوبترین سنگ لرستان تحت عنوان "چینی ازنا" و "گوهره خرم آباد" را تولید می کند.

غیاثوند آزادسازی معادن کوثر لرستان از دست بنیاد شهید را اولین گام به سوی خصوصی کردن معادن سنگ خواند و یادآور شد: با همکاری استاندار لرستان و رایزنی هایی که وی با رئیس بنیاد شهید در کشور داشت موفق به آزادسازی این معادن شدیم.

وی خود دولتی بودن بسیاری از معادن باکیفیت کشور را از جمله مواردی دانست که موجب ایجاد مشکلاتی فراروی صنعت سنگ شده است و افزود: بسیاری از معادن استانهای لرستان، فارس، کردستان، آذرشهر و غیره در اختیار دولت است که بخش خصوصی این آمادگی را دارد با در اختیار گرفتن این معادن در راستای تولیدات مطلوب از این معادن اقدام کند.

ارسال اولین محموله سنگ ایران به ونزوئلا

دبیر کانون سراسری سنگ ایران و دبیر انجمن سنگ استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از ارسال اولین محموله سنگ ایران به کشور ونزوئلا خبر داد و افزود: این محموله سنگ شامل 6 کانتینر سنگ به ارزش 60 هزار دلار بوده است.

غیاثوند با تاکید بر اینکه این محموله اولین بار است که از ایران به ونزوئلا صادر می شود، افزود: محموله ارسال شده از جمله مرغوبترین سنگ های لاین استون استان لرستان بوده است.

وی با اشاره به بسته بندی منحصر به فرد سنگهای صادر شده از ایران برای اولین بار در این محموله، خاطر نشان کرد: اولین محموله ارسال شده سنگ ایران به ونزوئلا محصول خطوط تولید و فرآوری 100 درصد ایرانی و منطبق بر استانداردهای روز دنیا بوده است.