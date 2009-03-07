جام " نخل طلایی " پینت بال کیش به آمریکا رفت / داتیس ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پینت بال بین المللی جزیره کیش از روز 14 اسفندماه با حضور 9 تیم خارجی و 20 تیم داخلی در دو دسته یک و دو آغاز شد و عصر روز پنجشنبه با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش، در پایان رقابتهای دسته اول این دوره از مسابقات تیم " آیرونمن " که به عنوان نماینده آمریکا در این دوره شرکت کرده بود عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم داتیس از ایران عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم " آمستردام سابوپژ" از هلند به عنوان سومی دست یافت.

در دسته دوم این دوره از رقابتها نیز تیم " دکترایکس" از مالزی عنوان نخست و قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم های " اسطوره پارس" ایران و " نمیسف " از مالزی عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

در مسابقات بین المللی جزیره کیش که از روز چهارشنبه هفته گذشته در ورزشگاه المپیک آغاز شد، علاوه بر 20 تیم داخلی ، تیم هایی نیز از کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، مالزی(2 تیم)، امارات(3 تیم) و هلند حضور داشتند.