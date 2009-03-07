قیمت برنج در بازار شب عید 10 درصد گران می شود

عزیزجمیل علیزاده شایق درگفتگو با مهر گفت: قیمت برنج های ایرانی در بهمن ماه امسال 10 درصد، برنج های محلی 10 درصد، برنج های پرمحصول تا 20 درصد و انواع برنج های وارداتی حدود 25 تا 30 درصد کاهش داشته و درهفته های اول اسفند ماه قیمتها با ثبات نسبی همراه بوده است.

دبیر انجمن برنج ایران بیان کرد: قیمت هر کیلو برنج ایرانی مرغوب در ورود به اسفند ماه 2600 تا 2700 تومان، برنج های پرمحصول میانگین هر کیلو 2200 و برنج های وارداتی شامل پاکستانی و هندی هرکیلو 1600 تا 1700 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: قیمت انواع برنج در نیمه اول اسفند ماه امسال ثابت بوده است، اما پیش بینی می شود در نیمه دوم این ماه با توجه به نزدیکی به ایام نوروز قیمتها به دلیل افزایش تقاضا حداکثر 10 درصد افزایش یابد.

شایق میزان تولید برنج داخلی در9 ماهه سالجاری را رقمی بالغ بر 2 میلیون و 100 هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به میزان تولید و واردات در سالجاری برای تامین نیاز بازار به این محصول مشکلی وجود ندارد.