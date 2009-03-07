تهران قهرمان ژیمناستیک هنری بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور در بخش بانوان شب گذشته با حضور تیم های لرستان، فارس، خراسان رضوی، تهران، هرمزگان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، گیلان، یزد، کرج و آذربایجان غربی، مرکزی به میزبانی استان هرمزگان با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد.

در پایان این رقابتها در بخش تیمی استان تهران به مقام قهرمانی رسید، هیئت کرج دوم و هیئت گیلان سوم شد. در این دیدارها که به منظور شناخت هشت تیم راه یافته به المپیاد ایرانیان برگزار شد هشت تیم نخست شامل تهران، کرج، گیلان، فارس، بندرعباس، مرکزی، خراسان رضوی و کرمان جواز حضور در این المپیاد را بدست آوردند.

در این رقابتها 66 ژیمناست کار در چهار وسیله حرکات زمینی، پارالل، پرش خرک و چوب موازنه به مصاف یکدیگر رفتند که در مجموع قهرمان قهرمانان شقایق پاک روان از استان تهران به عنوان نخست رسید. یگانه بیگدلی از کرج دوم و فاطمه اکرمی سوم شد.

در رقابتهای تک وسیله شقایق پاک روان در سه وسیله پرش خرک، پارالل و موازنه بر سکوی نخست ایستاد. دنیا حسینی نیز از استان تهران در وسیله حرکات زمینی بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.

این دوره از رقابتها با حضور 12 داور به سرپرست جمیله سروری و به سرپرست فنی سحرناز پاسبان پو، مسئولیت برگزاری مسابقات را برعهده داشتند.

به دنبال برگزاری این دیدارها، امروز شنبه 17 اسفندماه اولین دوره رقابتهای قهرمانی ترامپولین بانوان کشور به میزبان استان هرمزگان برگزار خواهد شد.