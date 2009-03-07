مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه های پژوهشی کشور

بودجه ای از معاونت علمی به شورای عالی علوم اختصاص نمی یابد

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه اختصاصی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه 88 گفت: اعضای کمیسیون آموزش به تصویب رسانده بودند که بودجه 264 میلیارد تومانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختیار شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری قرار گیرد اما کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که بودجه در اختیار معاونت علمی و فناوری قرار گیرد اما نظارت بر هزینه کرد بودجه در اختیار شورای عالی عتف باشد.

وی اضافه کرد: این بودجه برابر با 264 میلیارد تومان است که حتی از بودجه وزارت علوم نیز بیشتر است و باید به درستی هزینه شود.

تصویب بودجه مستقل برای هر یک از دانشگاهها

عمضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تحقق هر چه بیشتر بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه با ایجاد ردیف مستقل بودجه به دانشگاهها برای سال آینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب و پس از آن در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: دولت بودجه دانشگاهها را در اختیار وزارت علوم قرار داده بود که این امر مغایر با بندالف ماده 49 بود و با مصوبه کمیسیون تلفیق، دانشگاهها دارای ردیف مستقل بودجه خواهد شد و این بودجه زیر نظر هیئت امنای هر دانشگاه هزینه می شود.