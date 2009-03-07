یک هزار و 900 تن میوه در استان سمنان عرضه می شود

اکبر طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این میوه ها توسط 150 عامل فروش در روزهای پایانی سال با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی با اشاره به اختصاص تسهیلات برای تامین این مقدار میوه افزود: هفت میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات در اختیار مباشران برای خرید و انتقال به استان سمنان پرداخت شده است.
به گفته وی، این میوه ها در 10 سردخانه استان سمنان ذخیره سازی شده است.
طالب پور با اشاره به برپایی نمایشگاه های بهاره در شهرستانهای استان، گفت: این نمایشگاه ها در قالب 265 غرفه از نیمه اسفندماه به تدریج در شهرهای مختلف استان سمنان فعالیت خود را آغاز کرده است.
رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان تصریح کرد: در این نمایشگاه ها تولیدکنندگان یا نمایندگان اصلی آنها در زمینه های مختلف پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می دهند.
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