یک هزار و 900 تن میوه در استان سمنان عرضه می شود

اکبر طالب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این میوه ها توسط 150 عامل فروش در روزهای پایانی سال با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می گیرد .

وی با اشاره به اختصاص تسهیلات برای تامین این مقدار میوه افزود: هفت میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات در اختیار مباشران برای خرید و انتقال به استان سمنان پرداخت شده است .

به گفته وی، این میوه ها در 10 سردخانه استان سمنان ذخیره سازی شده است .

طالب پور با اشاره به برپایی نمایشگاه های بهاره در شهرستانهای استان، گفت: این نمایشگاه ها در قالب 265 غرفه از نیمه اسفندماه به تدریج در شهرهای مختلف استان سمنان فعالیت خود را آغاز کرده است .

رئیس سازمان بازرگانی استان سمنان تصریح کرد: در این نمایشگاه ها تولیدکنندگان یا نمایندگان اصلی آنها در زمینه های مختلف پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می دهند.