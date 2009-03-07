به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه در لوکیشنی در پونک ادامه دارد و همزمان با تصویربرداری، تدوین مجموعه انجام می‌شود تا برای پخش در ماه رمضان آینده از شبکه تهران آماده شود.

دومین مجموعه تلویزیونی طالبی داستان خانواده‌ای است که هریک از فرزندانش با مسائلی روبرو هستند. طالبی در این مجموعه مانند فیلم‌های سینمایی‌ خود به موقعیت جانبازان و رزمندگان در جامعه امروز می‌پردازد.

آهو خردمند در نمایی از مجموعه "به کجا چنین شتابان"

آهو خردمند، رضا رویگری، بهروز بقایی، رضا رویگری، بابک حمیدیان، عسل بدیعی، پرستو گلستانی، فریبا متخصص، احمد بهداد، محمدرضا داودنژاد، شراره دولت آبادی، گیتی ساعتچی، نیلوفر شهیدی، فریدون مهرابی، محمدرضا قدیریان، حدیثه تهرانی و ... در "به کجا چنین شتابان" بازی می‌کنند.

عوامل تولید این مجموعه عبارتند از نویسندگان: طالبی و لیلی کریمان بر اساس طرح طالبی، مدیر تصویربرداری: شهریار اسدی، مدیر تولید: علی کاظمی، صدابردار: مازیار شیخ محبوبی،تدوین: حسین زندباف، طراح گریم: مسعود ولدبیگی، طراح صحنه ولباس: علی عابدینی، عکاس: علی نیکرفتار و منشی صحنه: داریوش اسقایی.



طالبی فیلم‌های سینمایی "ویرانگر"، "نغمه"، "عروس افغان"، "جنگ کودکانه" و "دست‌های خالی" را در کارنامه دارد.