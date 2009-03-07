رایزنی معاون کلینتون با ولید جنبلاط در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "ولید جنبلاط " رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان شب گذشته در منزل خود "جفری ویلتمن" معاون هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا در امور خاورمیانه را به حضور پذیرفت.

دو طرف در این دیدار آخرین تحولات عمومی لبنان و منطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین در این دیدار که "دانیل شاپرو" مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی آمریکا نیز حضور داشت، دو طرف درباره ماهیت سفر منطقه ای " ویلتمن " مذاکراتی انجام دادند.

"جفری ویلتمن " همچنین روزگذشته در ادامه رایزنی های خود با سران 14 مارس با فواد سنیوره نخست وزیر لنبان نیز دیدار کرد.

ویلتمن در این دیدار مدعی شد که حمایت آمریکا از لبنان به خاطر استقلال و حاکمیت آن ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر امورخارجه آمریکا چندی پیش نیز به لبنان سفر کرده بود.