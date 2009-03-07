به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، احمد هلیکوف رئیس بخش خبر اداره دینی مسلمانان تاتارستان که این نظام را توسعه داده گفت: این بخش، به محصولات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی آرم حلال به رسمیت شناخته شده روسی اضافه می کند.

وی با اشاره به نحوه ذبح حیوانات حلال گوشت براساس قوانین اسلام گفت: در اسلام استفاده کردن از ابزاری که به حیوانات و پرندگان شوک الکترونیک وارد می کند ممنوع است و گوشت خوک حرام شمرده می شود.

این مقام اجرایی در تاتارستان گفت: براساس طرح جدید محصولات قنادی باید با روغن گیاهی تهیه شوند چرا که اگر از روغن حیوانی استفاده شده باشد، مسلمانان نمی توانند اطمینان داشته باشند که حیوان براساس قوانین اسلامی ذبح شده است یا خیر.

هلیکوف همچنین یادآور شد که مسلمانان از استفاده برخی داروها که از خوک تهیه می شود نیز خودداری می‌کنند.

صنعت غذای حلال به تجارتی چند تریلیون دلاری تبدیل شده است. از نظر جهانی انتظار می رود محصولات حلال نرخ رشد 10 تا 20 درصدی خود را به طور سالانه آن هم برای چند سال آینده ادامه دهند که این امر تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت را نیز افزایش می دهد.



