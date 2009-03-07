استانها بدون اعلام آمادگی در مسابقات ژیمناستیک پذیرش نمی شوند

جمیله سروری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیست و پنجمین دوره مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور بانوان ایران روز گذشته در حالی در استان هرمزگان برگزار شد که پیش از آغاز این دیدارها تنها 7 تیم برای حضور در این مسابقات آمادگی خود را به فدراسیون اعلام کرده بودند.

وی افزود: برخی از تیم های استانی درست صبح روز مسابقات پذیرش شدند تا جمع تیم های حاضر در این دیدارها به 11 تیم برسد این در حالی بود که براساس اعلام آمادگی قبلی تیم میزبان در بحث غذا، خوابگاه و وسیله نقلیه پیش بینی این تعداد تیم را نداشت.

سرپرست مسابقات قهرمانی کشور بانوان خاطرنشان کرد: قطعا فدراسیون به این استانها تذکر لازم را خواهد داد و از سال آینده تیم های استانی بدون اعلام آمادگی قبلی در هیچ رقابتی پذیرش نمی شوند.

وی تاکید کرد: ما دربخش نامه این رقابتها به صراحت برگزاری مسابقات در چهار وسیله و جنبه انتخابی این دیدارها برای المپیاد ایرانیان را به استانها اعلام کرده بودیم اما بازهم شاهد مشکلاتی در این خصوص بودیم.

سروری ادامه داد: این رقابتها با هدف حضور برترین ورزشکاران استانها در چهار وسیله برگزار می شد اما برخی از استانها بدون در نظر گرفتن این مسئله در وسایل دیگر هم ورزشکار آورده بودند یا اینکه به دلیل نداشتن ژیمناست در یکی از وسایل این رقابتها شرکت نکردند.

وی با انتقاد از این روند هیئت های ژیمناستیک استانها، گفت: بخشنامه مسابقات برای بالا بردن سطح مسابقات بود اما استانها با این روند باعث شدند تا جنبه انتخابی المپیاد ایرانیان این رقابتها کمرنگ شود.