چسبندگی دولت به اقتصاد باعث فساد است/ ضرورت تدوین میثاق نامه وفاداری کارگزاران به قانون

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین بلندیان صبح امروز در همایش علمی- آموزشی مبارزه با فساد که با محوریت مواد 598 تا 606 قانون مجازات اسلامی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه فساد و سلامت با 3 عنصر در ارتباط هستند، عنصر اول را فرد دانست و گفت: سیستم به عنوان عنصر دوم هر چه متمرکز تر باشد ، بستر فساد بیشتر ایجاد می شود و هر چه غیر متمرکزتر باشد یک عامل بازدارنده به شمار می رود ، بنابراین تمرکز و عدم تمرکز قدرت و ثروت در یک سیستم باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: در سیستم دموکراسی یعنی آزادی بر مبنای قوانین بستری ایجاد می شود که پرسشگری به دنبال آن خواهد آمد.

بلندیان رسانه ها را یکی از عوامل نقش آفرین در کاهش فساد برشمرد و بیان داشت: رسانه ها به عنوان دادگاه های مجازی می توانند در صحنه های اداری و اقتصادی کشور نقش آفرینی کنند.

وی محور سوم مرتبط با فساد و سلامت را بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرد و گفت: در جامعه اگر اختلافات طبقاتی وجود داشته باشد، زمینه فساد افزایش می یابد و اگر تولید ثروت در جامعه ارزش نباشد بستر وجود فساد آماده خواهد شد.

این مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: وجدان کاری و پاسخگویی مسئولان نیز در از بین رفتن بستر فساد موثر است علاوه بر اینکه هر چه اعتماد مردم به یکدیگر و نیز به حاکمیت افزایش یابد بستر فساد از بین خواهد رفت.

بلندیان در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و گفت: چسبندگی دولت به اقتصاد عمومی و یا حضور گسترده دولت در عرصه های اقتصادی زمینه فساد را افزایش می دهد به ویژه در جوامعی که دارای اقتصاد رانتی و تک محصولی باشند.

معاون سازمان بازرسی همچنین مصلحت جویی های سیاسی را در تولید فساد در جامعه مهم دانست و اظهار داشت: اگر دولتی برای حفظ قدرت بخواهد مصالح عموم را در نظر نگیرد زمینه و بستر بروز فساد فراهم می شود ضمن اینکه عدم وجود جایگاه برای قانون نیز در فراهم شدن این بستر موثر است.

وی نظارت و بازرسی مدام و مستمر را بر اقدامات اقتصادی کشور ضروری خواند و گفت: شناسایی و حذف گلوگاه های فساد در سیستم جاری باید در دستور کار قرار بگیرد.

بلندیان در پایان بر ضرورت تدوین میثاق نامه وفاداری به قانون برای کارگزاران نظام تاکید کرد و بیان داشت: همه کارگزاران باید این میثاق نامه را امضا کنند و در آموزش ها نیز مدام برای آنان تکرار شود، هر چند ما معتقدیم باید به کارگزاران و مسئولان شخصیت بدهیم و به آنان احترام بگذاریم و این شخصیت دادن دیواری امنیتی برای آنان ایجاد می کند تا در مقابل فساد مقاومت کنند.