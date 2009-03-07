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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

در فرهنگسرای ملل؛

مراسم کاشت نهال صلح در پارک قیطریه برگزار می‌شود

مراسم کاشت نهال صلح در پارک قیطریه برگزار می‌شود

همزمان با آغاز هفته وحدت و روز درختکاری فرهنگسرای ملل اقدام به کاشت نمادین درخت صلح در تاریخ 20 اسفندماه در فضای پارک قیطریه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف ترویج و تعمیق  فرهنگ صلح و دوستی و برابر و براداری در میان مردم، توسعه فرهنگ آزادی ، جلوگیری از تبعیض نژادی ، تشویق به اعمال انسان دوستانه و خیرخواهانه و گسترش این روحیه برگزار می گردد.

در بخشی از اطلاعیه فرهنگسرای ملل آمده است: هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا با برگزاری ویژه برنامه ای در قالب کاشت درخت صلح و دوستی بار دیگر نیاز جهانیان را به داشتن دنیایی به دور از جنگ و دشمنی اعلام نماییم .

این مراسم با بخشهای مختلف و متنوعی از جمله اجرای موسیقی سنتی ، سخنرانی ، پخش فیلم و کاشت نهال میزبان تمامی شهروندان است.

کد مطلب 844777

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