به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ صلح و دوستی و برابر و براداری در میان مردم، توسعه فرهنگ آزادی ، جلوگیری از تبعیض نژادی ، تشویق به اعمال انسان دوستانه و خیرخواهانه و گسترش این روحیه برگزار می گردد.

در بخشی از اطلاعیه فرهنگسرای ملل آمده است: هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا با برگزاری ویژه برنامه ای در قالب کاشت درخت صلح و دوستی بار دیگر نیاز جهانیان را به داشتن دنیایی به دور از جنگ و دشمنی اعلام نماییم .

این مراسم با بخشهای مختلف و متنوعی از جمله اجرای موسیقی سنتی ، سخنرانی ، پخش فیلم و کاشت نهال میزبان تمامی شهروندان است.