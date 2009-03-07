دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار اعلام شد

حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر گفت: در هفته اخیر قیمت هر کیلو ذرت از 210 تا 220 تومان به 266 تا 270 تومان افزایش یافته و این افزایش قیمت به ازای هر 1.5 کیلو ذرتی که مصرف می شود حدود 40 تا 50 تومان است و در هر یک کیلو گوشت مرغ 70 تا 80 تومان قیمتها را افزایش می دهد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران بیان کرد: از سوی دیگر، در هفته اخیر علاوه بر افزایش قیمت نهاده ذرت، قیمت کنجاله سویا نیز درهرکیلو 20 تا 30 تومان افزایش یافته، این در حالی است که قیمت هرکیلو از این نهاده معادل 510 تا 517 تومان بوده است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده ها در افزایش قیمت نهایی محصول تاثیرگذار است افزود: در شرایط کنونی با نزدیکی به بازار شب عید با وجود افزایش قیمت نهاده ها در راستای تنظیم بازار این محصول اساسی، توزیع گوشت مرغ منجمد در استانها آغاز شده و این امر تا پایان سالجاری ادامه خواهد یافت.