لزوم گفتگوی آمریکا با ایران بدون محدودیت زمانی/ گذر از مرحله توقف

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: اساساً از روند "تعامل" بین آمریکا و دشمنان آن در خاورمیانه حمایت گسترده ای می شود. دولت "باراک اوباما" می گوید که خواستار گفتگو با ایران و سوریه است، اما از همین جاست که پیچیدگیها آغاز می شوند.

"دیوید ایگناتیوس" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: آیا این گفتگوها باید آرام و با طمانینه انجام شود یا بر اساس یک جدول زمانبندی فوری؟ آیا آمریکا پیش از آن بر مشوقها تاکید می کند یا مسائل کلیدی؟ یا اینکه باید فقط نمایندگانی بدون پیش شرط بنشینند و شاهد آن باشند که این گفتگوها راه به کجا خواهند برد؟

در ادامه این مطلب آمده است: با وجود انتقادهای ایران از اوباما و اظهارات آن علیه اسرائیل و تردیدهای سوریه، اما دولت آمریکا هنوز خواستار برقراری تماس با این کشورهاست. دعوت هفته گذشته " هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا از ایران به گفتگوها درباره افغانستان تازه ترین نشانه این تمایل است. اما مقامهای دولت آمریکا در حالیکه سیاست خود درقبال ایران و سوریه را بازنگری می کنند، در حال تمرکز بر روی چندین موضوع کلیدی هستند که چگونگی پیشبرد روند تعامل را شکل خواهد داد.

نویسنده خاطر نشان کرده است: درمورد ایران اولین چالش ممکن است مشکل "دو حرکت زمانی" نامیده شود. مقامهای دولت آمریکا خواستار یک حرکت آرام هستند که بر اساس آن، آنها خواستار یک روند دقیق از گفتگوی پایدار و مستقیم هستند. اما آنها همچنین این مسئله را می دانند که برنامه هسته ای ایران با حرکتی سریع پیش می رود.

"افراییم هالوی" رئیس سابق موساد ( سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) گفت که آمریکا باید گفتگوی خود با ایران را به چند ماه بسیار کم محدود کند. مقام اسرائیلی دیگری هم گفت:" اگر خواستار تعامل با ایران هستید، همین حالا این کار را انجام دهید اما با یک قطعیت زمانی."

ایگناتیوس افزوده است: تیم اوباما خواستار یک محدودیت زمانی برای این گفتگوها نیست، اما مقامهای دولت آمریکا معتقدند که ایران هم برای کاستن از فشار زمانی باید گامهایی را بردارد. دولت اوباما هنوز تصمیم نگرفته که این گامها چه باید باشند، اما ممکن است با درخواستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر شفاف سازی بیشتر و اجازه نظارتهای جدید از برنامه هسته ای ایران آغاز شود.

نویسنده خاطر نشان کرده است: علاوه بر مشکل دو حرکت زمانی، موضوع مهمتر تصمیم گیری درباره موضع چانه زنی در مسئله هسته ای است. چند سال پیش آمریکا و اسرائیل به احتمال توقف برنامه هسته ای ایران پیش از تسلط آن بر غنی سازی سوخت امیدوار بودند، اما به نظر می رسد که طی چند ماه گذشته این تلاش ناکام مانده است.

در پایان این مطلب آمده است: واقعیت این است که اگر اوباما خواستار گفتگو است، باید- به زودی- دل به دریا بزند و ببیند که این روند به کجا ختم می شود.