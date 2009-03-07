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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

19 اسفندماه؛

یادواره شهدای سنگرسازان بی سنگر خوزستان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: یادواره شهدای سنگرسازان بی سنگر سازمان جهادکشاورزی خوزستان نوزدهم اسفندماه سال جاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی در اهواز برگزار می شود.

دبیر اجرایی یادواره شهدای سنگر سازان بی سنگر با اعلام مطلب به خبرنگار مهر در اهواز گفت: عمل به توصیه های امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده های آنان، انتقال پیام شهدا به نسل جوان و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین اهداف برگزاری یادواره مذکور می باشد.

جعری با بیان اینکه این ستاد فعالیتهای خود را از اواخر مهرماه سال جاری آغاز کرده است، گفت: یادواره شهدا در سالهای گذشته بنا به امکانات موجود در سطح محدودی برگزار شده ، اما در سال جاری یادواره شهدا برای اولین بار در سطح وسیع و با شکوه بیشتری برگزار می شود.

دبیر اجرایی یادواره، تعداد شهدای سازمان را 203 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد شهدا در مجموع با ادارات کل وابسته به سازمان به 207 نفر می رسد.

جعفری با بیان اینکه برگزاری یادواره در سه بخش پیش بینی شده است گفت: در بخش نخست تحت عنوان «به استقبال یادواره شهدا» برنامه هایی از جمله جشن عید ولایت و خاطره گویی رزمندگان، مراسم تعزیه امام حسین (ع) و شهدای سنگرسازان بی سنگر، مراسم دعای کمیل، مسابقه نامه آسمانی و مسابقه ورزشی با عنوان یادواره برگزار می شود.

بخش دوم مربوط به برگزاری مراسم روز یادواره شهداست که در نوزدهم اسفند و به مدت یک روز برپا می شود و بخش سوم نیز در خصوص برنامه های پس از یادواره است که به پیگیری برنامه های پیش بینی شده و زمان بر می پردازد.

کد مطلب 844780

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