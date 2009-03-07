یادواره شهدای سنگرسازان بی سنگر خوزستان برگزار می شود

دبیر اجرایی یادواره شهدای سنگر سازان بی سنگر با اعلام مطلب به خبرنگار مهر در اهواز گفت: عمل به توصیه های امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و تجلیل از خانواده های آنان، انتقال پیام شهدا به نسل جوان و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهمترین اهداف برگزاری یادواره مذکور می باشد.

جعری با بیان اینکه این ستاد فعالیتهای خود را از اواخر مهرماه سال جاری آغاز کرده است، گفت: یادواره شهدا در سالهای گذشته بنا به امکانات موجود در سطح محدودی برگزار شده ، اما در سال جاری یادواره شهدا برای اولین بار در سطح وسیع و با شکوه بیشتری برگزار می شود.

دبیر اجرایی یادواره، تعداد شهدای سازمان را 203 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد شهدا در مجموع با ادارات کل وابسته به سازمان به 207 نفر می رسد.

جعفری با بیان اینکه برگزاری یادواره در سه بخش پیش بینی شده است گفت: در بخش نخست تحت عنوان «به استقبال یادواره شهدا» برنامه هایی از جمله جشن عید ولایت و خاطره گویی رزمندگان، مراسم تعزیه امام حسین (ع) و شهدای سنگرسازان بی سنگر، مراسم دعای کمیل، مسابقه نامه آسمانی و مسابقه ورزشی با عنوان یادواره برگزار می شود.

بخش دوم مربوط به برگزاری مراسم روز یادواره شهداست که در نوزدهم اسفند و به مدت یک روز برپا می شود و بخش سوم نیز در خصوص برنامه های پس از یادواره است که به پیگیری برنامه های پیش بینی شده و زمان بر می پردازد.

