تبدیل خلاقیت به نوآوری از مهمترین فرآیندهای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نسرین مولایی صبح شنبه در نشست علمی و پژوهشی در رشت اظهار داشـت: این فرآیند بر خلاف آنچه بر روی کاغذ مشاهده می شود یکی از پیچیده ترین مباحث در منابع انسانی و مدیریت دانش است.

وی عنوان کرد: از این رهاورد است که توان بالقوه یک جامعه به فعل تبدیل شده و شکوفایی در تمامی زمینه ها از جمله اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به منصه ظهور گذاشته می شود.

مولایی بیان داشت: در این فرآیند علاوه بر خروجی مثبت و امید یک جامعه نسبت به دستاوردهای اقتصادی و ... افزایش انگیزه افراد جامعه است که سلامت روانی یک ملت به این مهم بستگی کامل دارد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگرچه از این رهگذر است که افراد به راحتی می توانند آثار مثبت تفکر و اندیشه را ملاحظه کرده و آنچه که به عنوان جرقه ای در ذهن شکل گرفته است را ببینند اما با نگاهی گذرا به روند رشد تولید علم در جهان می توان به راحتی مشاهده کرد که کشورهای توسعه یافته در این میان سرآمد بوده و بدون داشتن منابع طبیعی و زیرزمینی تنها به واسطه رشد نوآوری به ویژه در حوزه فناوری توانسته اند درآمد سالیانه چشمگیری را نصیب شوند که این خود باعث شکوفایی در سایر حوزه ها نیز شده است.

مولایی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه به رغم داشتن ذخایر و منابع طبیعی بی شمار تنها به لحاظ نادیده گرفتن این فرآیند علاوه بر از دست دادن سالانه میلیاردها دلار باعث مهاجرت ناخواسته متخصصان خود به کشورهای پیشرفته شده اند.