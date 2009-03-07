جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی تهران بارها اعلام کرده ساماندهی مسافربرهای شخصی بدون اعمال نظارت‌های لازم و تایید صلاحیت رانندگان می‌تواند ضربه‌ای سنگین به حمل و نقل عمومی وارد کند گفت: از وقتی دولت تصمیم به ساماندهی مسافربرهای شخصی گرفت سازمان تاکسیرانی تهران هشدار داد تنها در صورتی با ورود این خودروها به سامانه تاکسیرانی موافقت می‌کند که صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای رانندگان آنها تایید شده باشد.

وی دلیل اتخاذ این تصمیم را عدم نظارت بر مسافربرهای شخصی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور عنوان کرد و افزود: برای سازمان تاکسیرانی رفاه حال مسافران از اهمیت بالایی برخوردار است و اجازه نمی دهیم تحت عنوان مسافربر شخصی ساماندهی شده برخی خودروها از سهمیه بنزین بیشتر استفاده کنند، اما به دلیل نبود نظارت از سوی طراحان این ایده، از خدمت رسانی مناسب به شهروندان شانه خالی کنند.

مدیر عامل تاکسیرانی تهران با بیان این که سازمان تاکسیرانی تهران تنها بر عملکرد تاکسیها نظارت دارد، خاطر نشان کرد: بر اساس تفاهم با ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور، آخرین مهلت برای تبدیل سافربرهای شخصی ساماندهی شده از سوی وزارت کشور به تاکسیها اعلام می شود و پس از پایان این فرصت، کارت سوخت این مسافربرها باطل می شود، چرا که شهروندان به سامانه تاکسیرانی اعتماد کامل دارند و به همین دلیل اجازه بدون انجام نظارتهای نهایی و برگزاری آزمونهای مورد نیاز مجوز قانونی برای جا به جایی مسافران داده شود.

ساماندهی مسافربرهای شخصی در حالی سال گذشته از سوی ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی صورت گرفت که طی آن بسیاری از مسافربرهای ساماندهی شده با وجود دریافت سهمیه بیشتر بنزین به دلیل عدم نظارت لازم از سوی این ستاد به جابه جایی مسافر نپرداخته و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته اند.

به گفته مدیر عامل تاکسیرانی تهران بر اساس توافق صورت گرفته با ستاد مدیریت مصرف سوخت خودروهای قبل از مدل 72 پس از طی مراحل اداری، تا پایان اسفندماه جاری مهلت دارند تا در صورت احراز شرایط و قبولی در آزمون صلاحیتها، جهت تحویل پلاک موقت تاکسی اقدام کنند.

خودروهای بین مدل 72 تا 79 نیز تا پایان اسفندماه باید برای خرید نقدی و نیمه نقدی تاکسی اقدام کنند و مسافربرهای شخصی مدل 80 به بالا هم در صورت احراز صلاحیت های لازم تا پایان فروردین88 برای تغییر رنگ مهلت دارند.