  1. استانها
  2. یزد
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

اختصاصی مهر/

سرقت سنگ نوشته های قدیمی در استان یزد شدت گرفت

سرقت سنگ نوشته های قدیمی در استان یزد شدت گرفت

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: روند سرقت سنگ نوشته های قدیمی در دو شهر از شهرستانهای استان یزد نسبت به گذشته شدت گرفته است.

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سرقت سنگ نوشته ها کم و بیش از گذشته ها اتفاق می افتاده و هم اکنون نیز در برخی موارد شاهد آن هستیم اما در دو شهر از شهرستانهای استان یزد این روند افزایشی بوده که البته سازمان میراث فرهنگی نیز برای مقابله با آن راهکارهایی به کار بسته است.

وی افزود: برای جلوگیری از خروج این سنگ نوشته ها از کشور با پلیس بین الملل هماهنگ شده و تاکنون نیز تعدادی از این آثار با همکاری آنها به استان بازگشته است.

سیفی خاطرنشان کرد: همچنین برای جلوگیری از سرقت آثار تاریخی پرقدمت در این دو شهر و سایر شهرهای استان یزد، اصل آثار به مخازن مخفی منتقل شده و نمونه ای بسیار شبیه اصل آن طراحی و در محل اثر نصب شده تا در صورت بروز سرقت توسط افراد سودجو،‌ لطمه ای به آثار واقعی وارد نشود.

وی سنگ نوشته سنگ قدمگاه را از نمونه هایی اعلام کرد که چندی پیش توسط افراد سودجو و قاچاقچیان عتیقه به سرقت رفته بود اما با همکاری پلیس بین الملل دوباره به محل اصلی خود بازگشت.

سیفی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه بیشتری نیز از سوی سازمان میراث فرهنگی در حال طراحی است و به زودی همه کانالهای سرقت این آثار بسته می شود.

کد مطلب 844786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها