سرقت سنگ نوشته های قدیمی در استان یزد شدت گرفت

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: سرقت سنگ نوشته ها کم و بیش از گذشته ها اتفاق می افتاده و هم اکنون نیز در برخی موارد شاهد آن هستیم اما در دو شهر از شهرستانهای استان یزد این روند افزایشی بوده که البته سازمان میراث فرهنگی نیز برای مقابله با آن راهکارهایی به کار بسته است.

وی افزود: برای جلوگیری از خروج این سنگ نوشته ها از کشور با پلیس بین الملل هماهنگ شده و تاکنون نیز تعدادی از این آثار با همکاری آنها به استان بازگشته است.

سیفی خاطرنشان کرد: همچنین برای جلوگیری از سرقت آثار تاریخی پرقدمت در این دو شهر و سایر شهرهای استان یزد، اصل آثار به مخازن مخفی منتقل شده و نمونه ای بسیار شبیه اصل آن طراحی و در محل اثر نصب شده تا در صورت بروز سرقت توسط افراد سودجو،‌ لطمه ای به آثار واقعی وارد نشود.

وی سنگ نوشته سنگ قدمگاه را از نمونه هایی اعلام کرد که چندی پیش توسط افراد سودجو و قاچاقچیان عتیقه به سرقت رفته بود اما با همکاری پلیس بین الملل دوباره به محل اصلی خود بازگشت.

سیفی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه بیشتری نیز از سوی سازمان میراث فرهنگی در حال طراحی است و به زودی همه کانالهای سرقت این آثار بسته می شود.