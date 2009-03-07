مونتاژ فرش ایرانی موقعیت ایران را در بازارهای جهانی تهدید می کند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: زمانی فقط ایران تولید کننده و صادرکننده فرش در دنیا محسوب می شد در حالی که امروزه کشورهای دیگر نیز تلاش می کنند خود را به عرصه رقابت وارد کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی کشورهای با مونتاژ فرش ایرانی به سبک و سیاق فرشهای دست باف کشور ما سعی در حضور در بازارهای جهانی دارند، افزود: در حال حاضر در برخی از کشورها مانند چین فرش کاشان به صورت انبوه در حال تولید و عرضه به بازار است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با بیان اینکه ایران باید در بحث ساماندهی و نظارت بر نحوه تولید فرش وارد شود بر ضرورت شناسنامه دار کردن فرش ایرانی تاکید کرد و بیان داشت: علیرغم اینکه در حال حاضر بازار فرش در دست کشور ایران است ولی با توجه به ورود برخی کشورها به این بازار باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

بیرانوند با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی موثر برای حضور در بازارهای جهانی، افزود: این برنامه ریزی باید در دو بخش افزایش کیفیت فرش ایرانی و همچنین به صرفه کردن قیمت فرش لحاظ شود.

وی ضمن هشدار نسبت به مونتاژ کاری فرش ایرانی از ورود برخی از فرش های مونتاژ شده به کشور نیز خبر داد و افزود: علیرغم وفور فرش های مونتاژ شده از روی فرش ایران، کشور ما با تولید سالانه 6 میلیون متر مربع فرش و صادرات بیش از 4 میلیون مترمربع در جهان عنوان نخست را در اختیار دارد.

دو میلیارد ریال برای تهیه نقشه فرش لرستان اختصاص یافت

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در ادامه از تهیه نقشه فرش این استان خبر داد و بیان داشت: در پیگیری های صورت گرفته فراخوانی تنظیم شد و در کل کشور برای تهیه نقشه فرش لرستان انتشار یافت.

بیرانوند با بیان اینکه در حال حاضر در حال جمع آوری طرح های پیشنهاد شده هستیم، افزود: تهیه نقشه لرستان از طریق مرکز ملی فرش ایران در حال پیگیری است و به محض اینکه برنده طرح مشخص شود سایر مراحل کار نیز اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار تهیه نقشه فرش لرستان تصویب شده است، یادآور شد: بیش از دو میلیارد ریال اعتبار برای این منظور در بودجه سال 87 پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، فرش نفیس لرستان علیرغم قدمت دیرینه هنوز نقشه ندارد و از روی نقشه سایر استانهای کشور بافته می شود.