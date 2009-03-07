زنان شهیده و مادران و همسران جانبازان الگوی کامل ایثار همه زنان عالم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، درمتن پیام دکتر محمود احمدی نژاد آمده است: سلام و صلوات خداوند بر فاطمه (علیهما السلام ) پرچمدار ایثار و فداکاری که پیامبر رحمت، او را مادر پدر نامید. روشنایی چشم پدر در همه دوران زندگی و حامی رزمندگان و پرستار مجروحان بود . او با تمام وجود در حفظ راه و شیوه پیامبر اعظم و پشتیبانی از ولایت مولا علی (علیه السلام) کوشید و تا پای جان ایستاد و همه هستی خود را فدای اسلام کرد. او با همه فداکاری و ایثارگری مادری مهربان و همسری وفادار و عالمه ای بی مثال و در تقوی و پاکی و صدق سرآمد همه بود. او سیده زنان عالم تا ابد خواهد بود. زینب کبری (س) در دامن او تربیت شد. دختری که در ایثار و فداکاری تا ابد اسوه خواهد ماند.

درادامه این پیام می خوانیم : زنان کشور ما در جریان انقلاب، جنگ تحمیلی و در طول سی سال گذشته منشاء فداکاری و ایثارهای فراوانی بوده اند.

اگر نبود حضور در صحنه و حمایت آنان از انقلاب و تقدیم جوانان ، پدران و همسران خویش و حضور فعال در سازندگی کشور ، تولید و پیشرفت علم و از همه مهمتر تربیت فرزندان مومن و انقلابی، امروز ایران به این مرتبه از عزت و افتخار نرسیده بود. ایمان سرشار، فداکاری، مجاهدت، دلسوزی، توجه جدی به حفظ کیان خانواده، پاکی و صدق و محبت و عاطفه مادری سرمایه و دارایی عظیم زنان کشور ماست و در این میان زنان شهیده ، مادران و همسران و خواهران شهیدان و ایثارگران ، زنان جانباز و مراقبتی که فرشته وار و با خدمت بی منت به جانبازان می کنند ، نمونه های کامل ایثار و فداکاری و اسوه های ممتازی برای همه زنان جامعه ما و بلکه زنان عالم هستند.

اینجانب به همه آنان درود می فرستم و ملت ایران به آنان افتخار می کنند.

در پایان از حرکت مفید ستاد آیه های ایثار و تلاش در برگزاری هشتمین همایش در جوار ملکوتی بارگاه حضرت رضا(ع) و همچنین از همه دست اندرکاران و حضار محترم تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم این نشست دارای نتایج خوب و موثری باشد.