استفاده سلیقه ای از املاک وقفی مردم را نسبت به وقف به بی علاقه کرده است

حجت الاسلام محمدهاشم جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: واقفان در بسیاری از موارد زمین،‌ ملک و ... خود را وقف امری خاص می کنند اما در مواردی غیر از آن مورد استفاده قرار می گیرد از این رو برای ادامه این عمل خیر از سوی نسل وی رغبتی باقی نمی ماند.

وی همچنین خطاب به واقفان نیز بیان داشت: وقف باید هدایت شده باشد تا مورد استفاده مردم قرار گیرد و بعد عام المنفعه بودن آن در نظر گرفته شود.

جبل عاملی یادآور شد: مردم برای وقف باید اولویتها را مد نظر قرار دهند و بر اساس نیاز مناطق املاک خود را وقف کنند.

وی با ذکر مصداقی از موقوفاتی که بلا استفاده باقی مانده اند،‌ افزود: در بسیاری از محله های استان یزد در خیابانی کوچک دو یا سه مسجد وقف شده که در عمل دو مورد از آنها بلا استفاده باقی مانده یا عده بسیار کمی از آن استفاده می کنند و در عوض در همان محله مردم از نبود مدرسه رنج می برند.

جبل عاملی عنوان کرد: پسندیده است مردم قبل از انجام عمل پسندیده وقف با مراجعه به اداره اوقاف از نیاز محله وقف خود مطلع شوند تا موقوفات آنها به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

هم اکنون در استان یزد 10 هزار و 288 موقوفه وجود دارد که 370 تا 400 موقوفه آن مربوط به سالهای بعد از انقلاب است.