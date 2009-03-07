سازمان ملل از پیشبرد امر توانمند سازی زنان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، "ثریا احمد عبید" در پیامی اعلام کرد: خشونت علیه زنان و دختران به صورت قاچاق انسان، خشونت در داخل خانواده ها، جنایت به نام تعصب وغیره، جنایاتی شرم آور است که دراکثر موارد با سکوت کنار گذاشته می شوند وعاملان آنها به ندرت مجازات می شوند. امروز ما از کلیه رهبران سیاسی، سران جوامع و رهبران دینی درخواست می کنیم در برابر خشونتی که زنان و دختران در معرض آن قرار دارند ایستادگی کنند و جلوی آن را بگیرند .

وی گفت: ما خواهان بحث آزاد و علنی درباره این مسائل هستیم و از مسئولان کشورها می خواهیم برای مجازات خلافکاران و ارائه خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی از بازماندگان این خشونت ها قوانین لازم وضع و اجرا کنند. ما از زنانی که در این زمینه نقش رهبری را به عهده گرفته اند تقدیر و به آنان ادای احترام می کنیم و از مردان بیشتری می خواهیم از نفوذ خود برای اجرای تغییر مثبت استفاده کنند. ما به اتفاق می توانیم معیارها و نگرش های اجتماعی را که منجر به تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران می شوند، تغییر دهیم و می توانیم نظام های قضایی، دسترسی به عدالت و حکومت قانون را برای حمایت و تائید حقوق بشر تقویت کنیم . ما به اتفاق یکدیگرمی توانیم برای بازماندگان این خشونت ها حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی فراهم آوریم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: لازم است برای اجرای برنامه های تنظیم خانواده، پیشگیری از اچ آی وی و ایدز اطلاعات و خدمات ارائه دهیم. هیچ عرف و سنت یا دینی بی رحمی و رفتار تحقیر آمیز علیه زنان را نمی تواند توجیه کند. بیائید با زنان و دخترانی که استحقاق زندگی شرافتمندانه و عاری از ترس و شرم را دارند، ابراز همبستگی کنیم. صندوق جمعیت ملل متحد، به عنوان بخشی از سازمان ملل متحد، امروز و هر روز از تلاش های کشورها برای حذف خشونت علیه زنان و دختران و پیشبرد امر توانمند سازی زنان، و ایجاد برابری جنسیتی و حقوق و بهداشت باروری حمایت خواهد کرد.

