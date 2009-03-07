به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک با اعلام این مطلب اظهار کرد: از جمله مصادیق این حمایت می توان تسهیلات تبصره 13 برای تولید خودروهای دوگانه سوز، تعویض خودروهای فرسوده، ساخت جایگاه های جدید عرضه گاز طبیعی و افزایش تولید اتوبوسهای بی کیفیت داخلی را برشمرد.

مهندس امیر روحی افزود: این اقدامات به معنای ایجاد بازار جدیدی برای صنایع خودروسازی بود و این موضوع با اهداف اولیه تبصره 13 در تعارض کامل است.

وی با اشاره به اینکه سامانه اتوبوسهای تندرو برای نخستین بار در کورتیبای برزیل به اجرا درآمد و نمونه‌های موفق آن در استانبول ترکیه و بوگوتای کلمبیا پیاده شده، تصریح کرد: حتی در نیویورک که از پیشرفته ترین شبکه مترو برخوردار است، افزایش 10 خط BRT در سال جاری و سال آینده در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

این کارشناس ارشد حمل ونقل و ترافیک سامانه اتوبوسهای تندرو را نوعی سیستم حمل و نقل عمومی سریع انعطاف پذیر دانست و اضافه کرد: اتوبوسهای با کیفیت و پر ظرفیت، ایستگاه های جذاب، خطوط ویژه کاملاً انحصاری و سیستمهای هوشمند حمل و نقل (ITS)، از جمله ویژگیهای سیستم BRT به شمار می آید.

روحی افزایش تعداد مسافران، بهره وری در استفاده از ناوگان، کاهش زمان سفر، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان و کاهش آلودگی هوا را از جمله امتیازات BRT بر شمرد و گفت: بزرگترین دستآورد BRT جذب 35 درصد از شهروندانی است که درگذشته برای تردد در خط یک تندرو هرگز از اتوبوس استفاده نمی کردند.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع حمل و نقل عمومی نباید دست روی دست بگذاریم تا کارد به استخوان مردم برسد، خاطرنشان کرد: بسیاری از اعتباراتی که به سیستم حمل و نقل عمومی پرداخت می‌شود مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و زمانی اختصاص می یابد که تأثیر چندانی بر جای نمی گذارد.