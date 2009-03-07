تجمع دانشجویان تفرش در مقابل وزارت علوم/ اظهارات رئیس دانشگاه تفرش

حمید عظیمی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تفرش در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز تجمع صنفی جمعی از دانشجویان این دانشگاه در مقابل ساختمان وزارت علوم در شهرک قدس خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه خواسته های دانشجویان دانشگاه تفرش کاملا صنفی است، آنچه که تحت عنوان مشکلات آموزشی و مدیریتی این دانشگاه نام برد را عامل حضور جمعی از دانشجویان در مقابل وزارت علوم و تصمیم آنها برای مذاکره با مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد.

سید سلمان نورآذر خشکناب رئیس دانشگاه تفرش نیز در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه آیا مطالبات دانشجویان را در روزهای گذشته مورد بررسی قرار داده است؟ گفت: خواسته این دانشجویان عزل بی قید و شرط بنده است. بنابراین موردی نبوده که در حد اختیارات بنده باشد و بخواهم رسیدگی کنم.

وی افزود: انتصاب و عزل روسای دانشگاهها در حیطه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این جمعی که خواستار عزل رئیس دانشگاه هستند باید صحبتشان را به دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بگویند و آنها هم تصمیم بگیرند.

رئیس دانشگاه تفرش در پاسخ به اینکه آیا طی روزهای اخیر با مسئولان وزارت علوم مذاکره ای داشته است به مهر گفت: "مسئولان وزارت علوم عنوان می کنند که صلاح نیست در این موقعیت از ریاست دانشگاه تفرش بروم."