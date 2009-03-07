"قاصدک‌ فرهنگ" طرح برتر جشنواره کارآفرینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، ارتقاء خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تقدیر از برترین‌های سال 87 در تهران به کار خود پایان داد.

در این جشنواره که به همت وزارت کار و امور اجتماعی و با مشارکت دستگاههای اجرایی برگزار شد، بیش از 600 نفر از کارآفرینان طرح‌های خود را در گروه‌های کشاورزی، خدمات و صنعت ارائه کردند.

طرح عرضه ملی کالای فرهنگی (قاصدک فرهنگ) که توسط "مجتمع مطبوعات تخصصی کشور" ارائه شده است در گروه خدمات به عنوان طرح برتر شناخته شده است.

طرح ملی عرضه سیار کالاهای فرهنگی شامل کتاب و نشریات تخصصی است که جمعاً در قالب 1390 کاروان سیار در شهرهای سراسر کشور به صورت مدیریت زنجیره‌ای راه‌اندازی و از اولین نمونه "قاصدک کتاب" رونمایی خواهد شد. بهره برداری از این طرح به صورت آزمایشی با همکاری شهرداری تهران در مناطق 3 و 6 آغاز می‌شود.