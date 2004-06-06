متن كامل گزارش اخير البرادعي ؛ خرداد 1383 - بخش دوم

به گزارش خبرگزاري "مهر" بخش دوم اين گزارش بدين شرح است :



فعاليت هاي مورد تائيد قرار گرفته



A . تبديل اورانيوم

A.1 تاسيسات تبديل اورانيوم



1.از زمان صدور گزارش محمد البرادعي در ماه مارس 2004 ، آژانس توانسته است يك وارسي اطلاعاتي طرح كامل ( DIV ) در UCF انجام دهد. در زمينه اين فعاليت در آوريل 2004 ايران به آژانس اطلاع داد كه خط توليد UF6 در UCF براي تست گرم در هفته هاي آينده آماده خواهد بود .

2. همانگونه كه درگزارش قبلي مدير كل ( GOV/2004/11 پاراگراف 14 ) اشاره شده بود بر اساس مطالعه مقدماتي طرحها و گزارشهاي تكنيكي UCF متخصصان تبديل آ‍ژانس به يك نتيجه مقدماتي رسيدند كه نشان مي دهد UCF اساسا بر اساس اين طرحها و گزارشها ساخته مي شد همانطور كه پيش ازاين ايران بيان كرده بود. به هر حال همانگونه كه در GOV/2004/11 اشاره شد مقايسه بيشتر اسناد با اجزاي UCF براي تاييد اين نتيجه لازم است .

3. در روزهاي بين 24 آوريل تا 5 مي 2004 در جريان بازديد از ايران توسط متخصصان تبديل آ‍ژانس ، آژانس يك بررسي مفصل در مورد مجموعه اي از اسناد كه گفته شده است در اوايل دهه 90 توسط تامين كنندگان خارجي به ايران داده شده است را انجام داد . هدف از اين بررسي دسترسي بيشتر به اعتبار بيانيه ايران در اين مورد كه كارخانه UCF اساسا بر اساس آن اسناد ساخته شده ، بود و نه بر اساس تستهاي نيمه گستره . آژانس توانست آنچه را كه در اسناد يافت شده بود با عملياتها وتاسيسات حقيقي مقايسه كند .

4. براساس بررسي اسناد و واحدهاي نصب شده ، متخصصان آژانس نتيجه گرفتند كه اين سند اساس تكنيكي طرح UCF بود اما دو استثنا وجود داشت : پروسه خالص سازي غليظ كاني اورانيوم و پروسه توليد فلز اورانيوم .

5. اساس تغيير پروسه هاي خالص سازي از ستلرهاي مخلوط به ستونهاي ارتعاش در جريان بحثها با عوامل فني و از طريق بررسي سطح پايين در TNRC شفاف سازي شد . همانگونه كه توسط مقامات ايراني توصيف شده بود ، تستهاي مقدماتي با استفاده از تجهيزات ستون شيشه اي انجام شد و به دنبال آن با استفاده از سيستم ستون فلزي به اين امر اقدام شد . به گفته اين مقامات پس از اين تستها يك ستون ارتعاش كامل و سرما در TNRC ساخته شد . بيان شده بود كه اين ستون ارتعاش هم اكنون در UCF نصب شده است . در رابطه با پروسه توليد فلز آلومينيوم ، متخصصان آژانس اشاره كردند كه پروسه اي كه در اسناد خارجي توصيف شده بود از لحاظ تكنيكي و مكانيكي پيچيده بود و سخت تر از پروسه اي است كه ايران با موفقيت در TNRC تست كرده بود . در پرتو اين موضوع ، متخصصان توضيح ايران مبني بر اينكه اين كشور تكنيكهاي خود را براي UCF در نظر گرفته بود را پذيرفتند .

6. در 15 مارس 2004 ، ايران به آ‍ژانس اطلاع داد كه تستهاي گرم پروسه تلخيص UOC در UCF از همان روز آغاز شده است . اين پروسه شامل تبديل UOC به تريكربونات اورانيل آمونيوم از طريق تلخيص و شتاب است .

در روز 29 مارس 2004 ، ايران به آژانس اطلاع داد كه تستهاي عملي تبديل در AUTC ابتدا به UO2 و سپس به UF4 در چند روز آينده آغاز خواهد شد . محصول نهايي پروسه UF4 HSJ كه براي فلوردار كردن در سطح UF6 مناسب است .

در يادداشتي در تاريخ 29 آوريل 2004 ، ايران به آ‍ژانس اطلاع داد كه به دنبال تستهاي گرم موفق كه در بالا اشاره شد ، تستهاي گرم در خط توليد UF6 از روز 6 مي 2004 آغاز خواهد شد .

7. در روز اول مي 2004 ايران قصد خود را براي انجام تستهاي گرم تاييد كرد و بيان كرد كه ايران چنين فعاليتهايي را به عنوان تست مي داند و نه توليد UF6 . در روز 7 مي 2004 آژانس به ايران نامه اي نوشت و به اين كشور اطلاع داد كه با توجه به حجم مواد هسته اي مورد استفاده ( كه با موجودي كنوني UF6 در حدود 100 كيلوگرم است . ) تست گرم UCF با گاز UF6 به طور تكنيكي به منزله توليد مواد مغذي براي پروسه هاي غني سازي به شمار مي آيد ( رجوع شود به پاراگرافهاي 60 و 61 در مورد تعليق ) تا روز 21 مي 2004 ايران تستهاي گرم توليد UF6 را آغاز كرده بود .

8. آژانس موجودي كاني اورانيوم تغليظ شده در UCF ، كميت UF6 و اجزاي اورانيومي واسطه و زباله هايي كه از زمان آغاز به كار خط و تبديل UOC به UF4 بوجود آمده بود را بررسي كرده است آ‍ژانس هم اكنون در حال برآورد نتايج اين بررسي است .

9.ايران موافقت كرده است كه از سياست تجديد نظر شده آ‍‍‍‍ژانس براي كارخانه هاي تبديل اورانيم طبيعي كه اجازه اجراي تضمين هاي موثرتري را در چنين تاسيساتي خواهد داد پيروي كند.

A-2 آزمايشات و تستها

10. در جريان ماموريت آوريل - مي 2004 متخصصان تبديل آژانس ، بحثهاي تكميلي در زمينه تستها و آزمايشهاي تبديل ايران كه پيش از اين توسط اين كشور توصيف شده بود براي تاييد بيانيه ايران در مورد اين فعاليت براي تاييد بيانيه ايران در مورد اين فعاليت صورت گرفت ( رجوع شود به GOV پاراگراف 16 ) آژانس توجه دارد كه سوابق همزمان آزمايشها ( يادداشت ها و رخدادنامه ها ) به تاييد بيانات ايران در زمينه ميزان مواد هسته اي كه توليد شده بود و يا به عنوان زباله دور ريخته شده بود ، كمك مي كند .

11. كاربر JHL توصيف و بيان همه مواد هسته اي موجود در JHL را كامل كرد بنابراين نمودارهاي جاري مواد هسته اي مورد استفاده در آزمايشهاي انتقال توانست تكميل شود . همه گزارشهاي تغيير نوآوري تصحيح شدند و به آژانس ارائه شدند . به غير از تحليلهاي ناخالصي ، كه هنوز در حال ارزيابي است ، نتايج بررسي آژانس مطابق با سطوح فعاليت و كميتهاي مواد هسته اي بيان شده توسط ايران به آژانس است .

12. در JHL بازرسان آژانس همچنين در مورد جزئيات بيشتر درمورد توليد فلز اورانيوم براي آزمايشهاي AVLIS با مقامات ايراني بحث كردند. آژانس توانست نمونه هايي از فلز اورانيوم بردارد كه اين نمونه ها هم اكنون به بررسي نياز دارند .

B

B.1

GOV/2004

UO2

UO2

TNRC

solution battle

PU240

AM-241

YIS

I-131

Glove

AM241

AM-241

B.2

TRR

GOV/2004/11

GOV/2004/11

RTG

SNAP-3





TNRC

Po-210

UF6

UF6

TRR

PFEP

UF6

UF6

TRR

UF6

P-1

UF6

R

D

TRR

UF6

UF6

PFEP

UF6

LEU

HEU

LEU

LEU

HEU

P-1

P-1

HEU

HEU

HEU

HEU

13. همانگونه كه در گزارش مديركل به جلسه ماه مارس شورا (پاراگراف 21 ) آمده است ايران اهدافتحليل يافته را تابش دهي كرده است و مقداري از آنها را در جعبه هاي پوشش محافظ فرآوري كرده است . مطابق با ادعاي ايران 7 كيلوگرمتابش دهي شد كه سه كيلوگرم از آن متعاقبا براي جداسازي پلوتونيوم فرآوري شد و 4 كيلوگرم باقي مانده در كانتينرهايي در سايتدفن شد . ايران تخمين زد كه مقدار ابتدايي پلوتونيوم در محلول تقريبا 200 ميلي گرم بود . بر اساس محاسبات آژانس مقدار پلوتونيوم بايد بيشتر بوده باشد .14. همانگونه كه در گزارش قبلي اشاره شده بود ، جعبه هاي پوشش و تجهيزات همچنين پلوتونيوم جداسازي شده براي نمونه برداري در نوامبر و دسامبر 2003 به آژانس داده شد . تا گزارش قبلي ، نتايج تحليلي حاضر شده است و ايران اطلاعات تكميلي در مورد آزمايشها به همراه سوابق مفصل آزمايشهاي موفق را به آژانس داد.15 . براساس اطلاعات موجود ، آژانس نتيجه گرفته است كه ميزان پولوتونيوم بيان شده توسط ايران كمتر از حد واقعي بيان شده بود . به هرحال ، مقداري كه توليد شده بود فقط در سطح ميلي گرم باقي مي ماند . آ‍ژانس همچنين نتيجه گرفت كه نتايج تحليل نشان داد كه منابع پلوتونيوم به جز آنهايي كه در بطري انحلال () تشخيص داده شد مقداري از پلوتونيوم ، يك فراواني پلوتونيوم 240 () متفاوت از آنچه كه در بطريهاي انحلال يافت شدند ، دارند : طول عمر پلوتونيوم در بطري هاي انحلال به نظر مي رسد از 12 تا 16 سال ذكر شده كمتر باشد . تحليلها احتمال وجود اورانيوم طبيعي تابشي جزئي را نشان داد و وجود مقادير ميلي گرمي از پلوتونيوم ظاهرا با مقادير نسبتا زياد آمريسيوم 241 () جداسازي شده و توضيح داده نشده كه در جعبه پوشش پيدا شد ، متناقض است . اين يافته ها با ايران به بحث گذارده شد .16. مقامات ايراني اعتراف كردند كه تخمينهاي تئوري آنها از توليد پلوتونيوم كم بوده است . به هر حال آنها ادعا كردند كه 200 ميلي گرم از پلوتونيوم جداسازي شده ذكر شده ميزان حقيقي بود كه با موفقيت جداسازي شده بودبه شدت پايين آن به دليل تاثير بسيار پايين جداسازي بود . مقامات ايراني اطلاعات تصحيح شده اي در مورد آزمايشهاي تابش دهي و بازپروري تهيه كردند كه از يكي از منابع پلوتونيوم را نشان مي داد . دررابطه با طول عمر پلوتونيوم ، مقامات ايراني بارديگر بر اظهارات خود مبني بر اينكه آزمايشها در سال 1993 تكميل شده بودند ، تاكيد كردند و پذيرفتند كه تحليلهاي خود را در مورد نمونه هاي حل شده پلوتونيوم تكرار كنند تا به نتايج دقيقتري برسند . آنها همچنين پيشنهاد كردند كه اورانيوم طبيعي با تابش جزئي احتمالا به دليل آزمايشهاي توليد( كه در سال 2003 به آ‍ژانس گزارش داده شد ) است در اين آزمايشها چنين ماده اي استفاده شد . بالاخره ، در پاسخ به بازرسيهاي آ‍ژانس ، مقامات ايراني اظهار داشتند اين كار در جعبه پوشش () انجام شد و شاملجداشده بود كه اين موضوع دليل وجودرا در جعبه پوشش توجيه مي كرد .17 . آژانس همچنين به پيگيري توضيحات ارائه شده توسط مقامات ايراني در مورد اهداف تابش نمونه هاي فلزي بيسموت كه دردر سالهاي 1989 تا 1993 صورت گرفت(پاراگراف 28 31 ) ادامه داد . همانگونه كه درآمده است اگرچه بيسموت يك ماده هسته اي نيست كه تحت توافقنامه ضمانتها نياز به توضيح داشته باشد ، اما تابش دهي آن براي آژانس مهم است چراكه به توليد پلونيوم 210 و يك آلفاي راديواكتويته كه راديو ايزوتوپ متصاعد مي كند و نه تنها براي كاربردهاي غير نظامي استفاده مي شود ، (از جمله ‍ژنراتورهاي راديو ايزوتوپي درحقيقت باتريهاي هسته اي ) بلكه به همراه بريليوم براي كاربردهاي نظامي نيز استفاده مي شود (‌از جمله به عنوان توليد كننده نوترون در برخي از طرحهاي تسليحات هسته اي ) منجر مي شود .18 . در پاسخ به درخواستهاي آژانس ايران در ماه نوامبر 2003 به آژانس اطلاع داد كه تابش دهي بيسموت بخشي از يك بررسي درست براي توليد و استفاده از پلونيوم 210 در درها مي باشد در جريان بحثهاي متعاقب در ماه فوريه 2004 مقامات ايراني گفتند آزمايشها همچنين بخشي از يك بررسي در مورد منابع نوترون بودند اما از آنجايي كه سوابق باقي مانده كمي مربوط به پروژه بود ايران قادر به تهيه مداركي براي اثبات هدف خود نيست . به هرحال ايران به آژانس سندي داد كه كاربردهاي اين پروژه را تاييد مي كرد . در آخرين جلسه در 21 مي 2004 مقامات ايراني به ادعاهاي خود مبني بر اينكه هدف از تابش دهي بيسموت توليد 1لوتونيوم 210 خالص در درجه آزمايشگاهي بود ادامه دادند . و اشاره كردند در صورتيكه توليد و استخراج پلونيوم موفقيت آميز بود ، مي توانست در باتريهاي گرمايي راديوايزوتوپي استفاده شوند همانگونه كه دركاربردمطرح شد ( يك منبع قدرت توسع يافته آمريكايي براي استفاده در تحقيقات فضايي).به نظر كار شناسان اين آژانس توضيحات ارائه شده از سوي ايران به اندازه كافي به جزئيات نپرداخته است و كاملا ناكافي است .19. برداشت آژانس اين است كه ارائه يك پيشنهاد با توجيهات مناسب عرف استاندارد محسوب مي شود و به عنوان بخشي از روند مورد تاييد براي چنين طرحهايي دربه شمار مي رود از اين نظر آژانس از ايران خواست كه تلاشهاي خود را با توجه به قراردادن پيشنهادات با جزئيات بيشتر يا گزارشاتي در رابطه با تاييد داخلي طرحبا زنويسي كند .20. اين آژانس براي كامل كردن اين موضوعات به طور مناسب ادامه خواهد داد .21- تعدادي مسائلي باقي مانده با توجه به استفاده 1.9 كيلوگرم ازدر دو كپسول كوچك كه توسط ايران از در سال 1991 وارد شد وجود دارد . ايران خبر داد كه در آزمايشات سانتريفوژ در كارگاه شركت كالاي الكتريك از اين مواد استفاده شده است .موضوعاتي كه بايد بيشتر به آن پرداخته شود شامل موارد زير مي گردد :- توضيحات پيرامون آلودگي بهكه زير سقف ساختمانكه اين مواد در آن نگهداري مي شود پيدا شد .- تجزيه و تحليل نمونه هايي كه از تجهيرات برچيده شده و ذخيره شده درپيدا شده بيانگر 1.9 كيلوگرممي باشد .22. ايران در ابتدا اعلام كرده بود كه 1.9 كيلوگرمكه به نظر مي رسد از دو كپسول كوچك كه مورد استفاده قرار نگرفته اند كم نشده اند بلكه از اين كپسولها كه در ساختماننگهداري مي شوند نشت كرده است . نمونه هاي محيطي گرفته شده از انبارها وجودرا نشان داد . بعدا ايران اطلاع داد ، در مقايسه با بيانيه هاي قبلي ايران از اين مواد در آزمايشات مربوط به سانتريفوژدر كارگاه شركت كالاي الكتريك استفاده كرده است . بر اين اساس اين آژانس خواستار شفاف سازي بيشتر براي منبع مواد آلوده و مكان كنوني آنان و تاريخي كه اين آلودگي روي داده است شد .23. در يك نامه به تاريخ چهارم فوريه سال 2004 ايران خاطر نشان كرد براي اولين بار بطريهاي حاويفعاليتهاي تبديلداخلي از سال 1997 تا سال 1998 در ساختمانذخيره شده بود و احتمال بيشتر مي رود كه ذراتي كه از نمونه هاي محيطي پيدا شده ( توسط آژانس نمونه برداري شده است ) ممكن است در نتيجه نشت از بطريهاي حاويباشد . به چند دليل فني ، كارشناسان آژانس اين توضيحات را كافي ندانستند و خواستار توضيحات بيشتري در اين زمينه شدند . در خلال ديدار ماه آوريل سال 2004 دبيركل آژانس از ايران ، وي دوباره خواسته هاي آژانس براي ارائه مدرك مربوط به منبع آلودگي را تكرار كرد . در بيست و يك ماه مي 2004 مقامات ايراني دوباره تاييد كردند كه منبع اين آلودگي ناشي از بطريهاي حاويمي باشد و موافقت كردند كه بدون تاخير تاريخ دقيق وقوع اين آلودگي را در اختيار آژانس قرار دهند ؛ اين آژانس هنوز در حال دريافت اطلاعات مورد در خواست خود مي باشد .24. نمونه ها بايد از مواد هسته اي تجهيزات برچيده شده درهر چند در هفدهم و هيجدهم ماه مي سال 2004 ، نمونه هايي از كپسولهاي بزرگتر آلوده بهكه در سال 1991 به ايران وارد شد گرفته شد و اين نمونه ها اخيرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بايد به زودي در دسترس قرار بگيرند .25. نمونه هاي محيطي كه اين آژانس در نطنز و كارگاه شركت كالاي الكتريك گرفت به ذرات اورانيم طبيعي ،مربوط مي شود كه مسئله كامل كردن بيانيه ايران درباره فعاليتهاي غني سازي سانتريفوژ را خواسته است . در گزارش ماه مارس 2004 تعدادي از تناقضات و سوالات بي پاسخ باقي مانده كه بايد حل شود .- تجزيه و تحليل نمونه هاي گرفته شده از تجهيزات سانتريفوژ ساخت داخل آلودگي ناشي ازرا نشان مي دهد در حالي كه تجزيه و تحليل نمونه هاي گرفته شده از تجهيزات وارداتي آلودگيرا نشان مي دهد . مشخص نيست كه چرا تجهيراتي كه انواع مختلف آلودگي دارند؛ زيرا ايران مي گويد وجود اورانيم روي تجهيزات ساخت داخل بدليل آلودگي تجهيزات وارداتي است .- انواعي از آلودگي اورانيم پيدا شده در كارگاه شركت كالاي الكتريك و فرايند تكنيك با نمونه هايي كه در نطنز پيدا شده متفاوت است . هر چند ايران در اين زمينه گفته است كه منبع آلودگي در هر دو مورد به تجهيزات سانتريفوژوارداتي مربوط مي شود .- نمونه هاي محيطي نشان دهنده اورانيم غني شده اورانيم دويست و سي و پنج سي و شش درصد است كه از اتاقي در كارگاه شركت كالاي الكتريك و از يك دستگاه توزين در فرايند تكنيك بدست آمده است كه دوباره از كارگاه شركت كالاي الكتريك پيدا شد كه در هر دو آنها به نظر مي رسد كه آلودگي آنها بيشتر ازاثر مقدار آن مواد است . فقط اثرات ناچيز از اورانيم غني شده سي و شش درصد از تجهيزات سانتريفوژوارداتي پيدا شده لست . سطح آلودگي وجود بيشتري از اثر مقدار چنين موادي را نشان مي دهد .26. اين آژانس نمونه هاي اهرمي بيشتري در تلاش براي حل دو سوال اول گرفته است . سوال اول : چرا مواد آلوده در سانتريفوژ هاي ساخت داخل و وارداتي متفاوت است ؟ سوال دوم : چرا مواد آلوده در نظنز با نمونه هاي پيدا شده در كارگاه شركت كالاي الكتريك و فرايند تكنيك متفاوت است ؟ نتايج هم اكنون دردسترس است و اين آژانس در روند تجزيه و تحليل يافته هاي خود قرار دارد .27. با توجه به موارد بالا ، وجودسي و شش درصد در اتاقي در ساختمان شماره سه گارگاه شركت كالاي الكتريك و از دستگاه توزين عمودي در فرايند تكنيك پيدا شد . وجودگروه بزرگي از ذرات اورانيم 235 سي و شش درصد است كه در نمودار بعدي نشان داده شده است . در حقيقت عملا هيچ ذرات ديگري شبيه به اين گروه كه بر روي تجهيزات سانتريفوژ وارداتي شناسايي شده است نيستند كه بيانگر اين موضوع است كه اين تجهيزات از منبعسي و شش درصدنيستند وسي و شش درصد كه در اتاق مذكور و دستگاه توزين در برخي جهات شناسايي شده است .اين موضوع نشان دهنده آن است كه هيچ آلودگي مشابهي در رابطه با تجهيزات غني سازي سانتريفوژ كه ليبي وارد كرده است وجود ندارد .