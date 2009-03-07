آشنایی با عرفانهای انحرافی در آموزشهای‌ تخصصی گنجانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی با تأکید بر لزوم نظام‌مند کردن آموزشهای تخصصی افزود: سیاستهای اصلی ما را فرمایشات مقام معظم رهبری تعیین می‌کند.

وی افزود: از آنجا که تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی، مورد هدف قرار دادن معتقدات دینی و سست کردن اندیشه‌های ژرف مذهبی است، لذا رصد شبهات دینی و ارائه پاسخهای عالمانه و کاربردی به آنها و تبلیغ حکیمانه آموزه‌های دینی، می‌تواند نقش به سزایی در خنثی‌سازی توطئه‌های عقیدتی دشمن داشته باشد.

دارابی تصریح کرد: در تلاش هستیم سال آینده در زمینه تفسیر قرآن به صورت کاربردی برای مبلغان و روحانیون آموزشهای تخصصی لازم تدارک دیده شود.