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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

دارابی:

آشنایی با عرفانهای انحرافی در آموزشهای‌ تخصصی گنجانده می شود

آشنایی با عرفانهای انحرافی در آموزشهای‌ تخصصی گنجانده می شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سال آینده در سرفصلهای آموزش تخصصی، به بحثهای آشنایی با ادیان توحیدی، غیرتوحیدی، عرفانهای انحرافی و مسلکهای نوپدید به‌طور ویژه‌ای توجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی با تأکید بر لزوم نظام‌مند کردن آموزشهای تخصصی افزود: سیاستهای اصلی ما را فرمایشات مقام معظم رهبری تعیین می‌کند.

وی افزود: از آنجا که تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی، مورد هدف قرار دادن معتقدات دینی و سست کردن اندیشه‌های ژرف مذهبی است، لذا رصد شبهات دینی و ارائه پاسخهای عالمانه و کاربردی به آنها و تبلیغ حکیمانه آموزه‌های دینی، می‌تواند نقش به سزایی در خنثی‌سازی توطئه‌های عقیدتی دشمن داشته باشد.

دارابی تصریح کرد: در تلاش هستیم سال آینده در زمینه تفسیر قرآن به صورت کاربردی برای مبلغان و روحانیون آموزشهای تخصصی لازم تدارک دیده شود.

 

 

کد مطلب 844801

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