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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

شمس:

فرقه "اهل حق" وجه مشترکی با تشیع ندارد

فرقه "اهل حق" وجه مشترکی با تشیع ندارد

یک محقق و پژوهشگر حوزه ادیان گفت: فرقه اهل ‌حق هیچ وجه مشترکی با تشیع ندارد و تاریخچه شیعه با این فرقه غیرقابل قیاس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد شمس محقق و پژوهشگر ادیان، در نشست "اهل‌ حق، سیر تاریخی و مبانی فکری" از مجموعه نشستهای میز اندیشه دفتر برنامه‌ریزی پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بعضی به اشتباه اهل حق را برآمده از عرفان تشیع تلقی می‌کنند، افزود: اهل‌حق در واقع فرقه ای است با گرایشهای باطنی و برخاسته از توده‌های مردم غرب کشور که عموما اهل سواد و علم نبوده‌اند، به‌همین دلیل اعتقادات پیروان این فرقه با خرافات، توهمات، افسانه‌ها و اسطوره‌ها آمیخته شده است.

وی ادامه داد: تاریخچه مشخصی از فرقه اهل ‌حق یا آیین حقیقت یا دین حقیقت وجود ندارد که این خود نشان ‌دهنده ضعیف بودن مبنای فکری این فرقه و ابهام در آن است.

شمس با طرح این سؤال که آیا کاربرد لفظ علی‌اللهی برای فرقه اهل‌حق جایز است یا نه، تصریح کرد: اگر محققانه به تاریخ تشیع بنگریم متوجه خواهیم شد فرقه‌ای به نام علی‌اللهی به معنای واقعی کلمه در شیعه وجود نداشته است.

این محقق حوزه ادیان و استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بعضی از محققان شیعه به شدت به علی‌اللهی، غلات و دیگر فرقه‌های منسوب به شیعه تاخته‌اند در حالی که در تاریخ شیعه اثری از مؤسسان این فرقه‌ها وجود ندارد و ما آنها را فقط در کتابهای مربوط به فرق و مذاهب می‌بینیم که این نشان می‌دهد چنین کاری فقط برای خدشه وارد کردن به مذهب شیعه انجام شده است.

کد مطلب 844802

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