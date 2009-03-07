مزاحمین مردم در آخرین چهارشنبه سال تا 15 فروردین در بازداشت می مانند

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با مقامات قضایی سراسر کشور پلیس با ناامن کنندگان جامعه و افرادی که برای مردم مزاحمت ایجاد کنند در روز چهارشنبه آخر سال به شدت برخورد می کند.

همچنین باهماهنگی ایجاد شده، مقامات قضایی دستور بازداشت افرادی که در چهارشنبه آخر سال دستگیرمی شوند را تا 15 فروردین سال 88 صادر کرده است.

سردارحسین ساجدی نیا همچنین از آغاز برخورد پلیس طی دو ماه گذشته با سازندگان مواد محترقه دست ساز و فروشندگان آن خبر داد و گفت: طی این مدت مقادیری قابل توجه مواد محترقه کشف و تعدادی از مغازه هایی که اقدام به فروش این مواد محترقه می کردند شناسایی و پلمپ شده اند.

بر اساس اظهارات معاون عملیات نیروی انتظامی کشور همچنین هماهنگی های لازم برای چهارشنبه آخر سال با دستگاههای مربوطه مانند اورژانس، آتش نشانی و شهرداریها در سراسر کشور صورت گرفته و امیدواریم مردم با رعایت نظم و انضباط این روز را پشت سر بگذارند.

ساجدی نیا با اعلام اینکه ما با شادی مردم هیچ مخالفتی نداریم، گفت: پلیس تنها با افرادی که ایجاد مزاحمت می کنند برخورد خواهد کرد.

آمارهای موجود نشان می دهد که با افزایش آگاهی های مردم درباره استفاده از مواد محترقه دست ساز باعث کاهش 56 درصدی مصدومان در آخرین چهارشنبه سال گذشته شد.

به گفته ساجدی نیا همین مسئله باعث کاهش 50 درصدی میزان دستگیری سازندگان مواد محترقه دست ساز در سال جاری شده است.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور همچنین از برگزاری همایش ارتقای سطح توان معاونت عملیات نیروی انتظامی خبر داد و تصریح کرد: در این همایش سه روزه کلیه معاونین عملیات استانها در نیروی انتظامی دعوت شدند تا با بررسی نقاط ضعف در معاونت عملیات و ماموریت های 110 مشکلات را بررسی و برطرف کنند و امیدواریم با برگزاری این همایش نقاط ضعف پلیس در این باره شناسایی و در سال 88 این نقاط ضعف بر طرف شود.