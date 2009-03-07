ابراز تمایل آمریکا برای گفتگو با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از کره جنوبی،" استیفن بوس ورت" در اولین سفر آسیایی خود گفت: ما خواستار تعامل با کره شمالی هستیم.

وی از پیونگ یانگ خواست تا از تهدیدات خود علیه هواپیماهای مسافربری کره جنوبی در نزدیکی حریم هوایی خود دست بردارد.

بوس ورت گفت:" به نظر من اگر کره شمالی این لفاظی را متوقف کند، همه خوشحال تر خواهند شد."

پیونگ یانگ روز پنج شنبه اعلام کرد که نمی تواند امنیت پروازهای تجاری سئول را در نزدیکی حریم هوایی خود تضمین کند، زیرا رزمایش 12 روزه مشترک آمریکا و کره جنوبی که از روز دوشنبه آغاز می شود، می تواند آغازگر یک جنگ باشد.

کره شمالی اخیراً اعلام کرد که یک ماهواره مخابراتی را در مدار قرار خواهد داد. اما کشورهای همسایه آن می گویند که این ماهواره می تواند پوششی برای پرتاب یک موشک بالستیک دوربرد باشد .

