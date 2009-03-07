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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

شیخی به مهر خبر داد ؛

قصه‌‌خوانی در تلویزیون/ "365 قصه برای شب‌های سال" به ترکی ترجمه شد

قصه‌‌خوانی در تلویزیون/ "365 قصه برای شب‌های سال" به ترکی ترجمه شد

ترجمه ترکی بخشی از کتاب "365 قصه برای شبهای سال" - اثر برگزیده جوایز کتاب سال و پروین اعتصامی - در ترکیه منتشر شد.

مژگان شیخی برگزیده حوزه داستان (شاخه کودک) کتاب سال جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: دو مجموعه 25 قصه‌ای از کتاب "365 قصه برای شبهای سال" به زبان ترکی ترجمه شده است.

وی با بیان اینکه ناشر ترک، حق التالیف (کپی رایت) کتاب مذکور را به وی پرداخت کرده است، افزود: کار ترجمه بخشی از این کتاب (25 قصه) به پایان رسیده و توسط انتشارات تیماس این کشور منتشر و روانه بازار شده است. 25 قصه دیگر هم ترجمه شده و قرار است به عنوان جلد دوم این مجموعه منتشر شود.

برگزیده جایزه پروین اعتصامی اضافه کرد: برای تالیف این کتاب 5 سال وقت صرف کرده‌ام و اول به عنوان 12 مجموعه 30 تایی با عنوان "30 قصه 30 شب" منتشر شد. برای نوشتن قصه‌های این کتاب، تلاش کرده‌ام که همه داستا‌نهای ایرانی آن را با توجه به آداب و رسوم ایرانی بنویسم.

شیخی همچنین از تبدیل بعضی قصه‌های این کتاب به انیمیشن (پویانمایی) خبر داد و گفت: مرکز انیمیشن همدان برخی قصه‌های کتاب "365 قصه برای شبهای سال" را به صورت پویانمایی به انیمیشن درآورده و قرار است به زودی پخش شود. همچنین برنامه کودک شبکه دوم سیما قرار است قصه‌هیا این کتاب را در برنامه‌ای شبانه با عنوان "شب به خیر بچه‌ها" پخش کند.

کد مطلب 844808

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