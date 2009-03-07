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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

جلیلیان:

هدفمند کردن یارانه ها نیازمند بسترسازی مطمئن است

هدفمند کردن یارانه ها نیازمند بسترسازی مطمئن است

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: هدفمند کردن یارانه ها نیازمند بستر سازی مطمئن و آرام است که بر این اساس باید بر نقطه نهایی توزیع که مصرف است، نگاه ویژه ای داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان امروز در مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تهران گفت:  یکی از مهمترین دغدغه ها در برنامه پنجم توسعه حقوق مصرف کننده و توجه به آن است.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: دفاع از حقوق مصرف کنندگان یک موضوع مستقل و یا در مقابل منافع فعالان اقتصادی نیست.

به گفته جلیلیان، همین عامل موجب شده است که علاوه بر حساسیت و تاکید دولت بر رعایت حقوق مصرف کننده در جامعه، فعالان اقتصادی هم بر آن تاکید داشته باشند.

وی اظهار داشت: راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، تشویق مستقیم وغیر مستقیم دولت از تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات است.

کد مطلب 844809

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