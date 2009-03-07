هدفمند کردن یارانه ها نیازمند بسترسازی مطمئن است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان امروز در مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تهران گفت: یکی از مهمترین دغدغه ها در برنامه پنجم توسعه حقوق مصرف کننده و توجه به آن است.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: دفاع از حقوق مصرف کنندگان یک موضوع مستقل و یا در مقابل منافع فعالان اقتصادی نیست.

به گفته جلیلیان، همین عامل موجب شده است که علاوه بر حساسیت و تاکید دولت بر رعایت حقوق مصرف کننده در جامعه، فعالان اقتصادی هم بر آن تاکید داشته باشند.

وی اظهار داشت: راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، تشویق مستقیم وغیر مستقیم دولت از تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات است.