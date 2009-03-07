تصویر روز نجوم؛ تصویری از ستاره لولین در برابر کهکشانها

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره دنباله دار لولین که ظهورش در آسمان زمین بسیاری از اخترشناسان را شگفت زده کرد با عبور از آسمان مناظر کیهانی بسیار زیبایی را با خود به ارمغان آورد.

تصویر روز نجوم 7 مارچ نیز به منظره ای تعلق دارد که این ستاره در کنار سیاره هایی مشابه زحل و رگولوس قرار گرفته است. در این تصویر لولین در برابر دامنه ای وسیع از ستارگان و کهکشانهای دور افتاده قرار گرفته است.

ستاره لولین

این تصویر که تلفیقی از تصاویر مختلف تلسکوپی است کهکشان های NGC 3016 و NGC 3019 را در ادامه دنباله کم رنگ ستاره در بر گرفته است که در فاصله بیش از 100 میلیون سال نوری قرار گرفته اند.

زمانی که این تصویر از ستاره به ثبت رسیده است لولین تنها 3.6 دقیقه نوری از زمین فاصله داشته است. ستاره دنباله دار لولین در حال حاضر در حال دور شدن از زمین بوده و به تدریج امکان مشاهده آن از زمین از بین خواهد رفت.