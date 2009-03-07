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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

استاندارد ملی شامپو در مرحله نهایی تجدیدنظر قرار دارد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندارد ملی شامپو به شماره 3572 در دست تجدید نظر و در مرحله نهایی شدن است.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد شیمی و پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت مصرف و بهداشتی بودن فرآورده های شوینده و بهداشتی و نیز رویکرد جهانی کنترل فرآورده های فوق از نظر ایمنی و بهداشتی، استانداردهای ملی موجود در این بخش مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

زهرا رایگان ادامه داد: در این تجدید نظر، آزمونهای ایمنی و بهداشتی از جمله آزمون دای اکسان، نیتروز آمین و فرمالدئید که امروزه در تمامی کشورها در فرآورده های بهداشتی و آزمایشی اندازه گیری و کنترل می شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: موارد فوق (دای اکسان و نیتروز آمین) از عوامل سرطانزا بوده که منبع آن از مواد اولیه مصرفی کنترل نشده است.

رایگان خاطرنشان کرد: با توجه به توضیحات فوق، امکان اندازه گیری ماده خطرناک دای اکسان تنها در مواد اولیه شامپو امکان پذیر بوده و در شامپو به عنوان محصول نهایی امکان پذیر نیست.

به گفته وی تاکنون در مورد شامپو استاندارد بین المللی تدوین نشده است.

کد مطلب 844813

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