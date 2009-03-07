به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرمانده انتظامی استان سمنان پیش از ظهر امروز در حاشیه گشایش این همایش به خبرنگار مهر گفت: 90 مقاله به اولین همایش علمی "فضاهای مجازی، آسیب ها و پیامدها" از سراسر کشور ارسال شده است.

سردار علیرضا طاهری افزود: شناخت هرچه بیشتر فضاهای مجازی و پیامدهای ناشی از آن و شناسایی راهکارهای منطقی برای تبدیل آسیب ها به فرصت های سودمند از مهمترین اهداف این همایش است.

به گفته وی، در این همایش آسیبها و تهدیدهایی که از ناحیه فضاهای مجازی نظیر اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و بلوتوث وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

فرمانده انتظامی استان سمنان تصریح کرد: افزایش شناخت، آگاهی و باور جوانان و نوجوانان نسبت به آسیب‌های اجتماعی و پیامدهای ناگوار آن و آموزش مهارتهای زندگی به دانش‌آموزان و قشر جوان جامعه از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع آسیب و مصون ساختن جوانان در مقابل هجوم آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی است.

این همایش توسط فرماندهی انتظامی استان سمنان و با همکاری استانداری، دانشگاه سمنان و مشارکت سایر دستگاهها و مراکز علمی دانشگاهی و فرهنگی استان سمنان برگزار شده است.