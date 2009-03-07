احتمال وجود گاز در جزیره هندورآبی در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود محدث در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خلیج فارس هنوز از پتانسیلهای ویژه ای برای شناسایی ذخایر گاز و نفت برخوردار است، گفت: با توجه به اینکه طی سالهای اخیر در دو جزیره لاوان و کیش به ذخایر قابل توجه گاز طبیعی دست پیدا کرده ایم، از آنجایی که جزیره هندورآبی ما بین این دو جزیره قرار گرفته ،این منطقه از اولویت ویژه برای شناسایی گاز طبیعی برخوردار است.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد لرزه نگاری و اکتشافی این جزیره، تصریح کرد: در این رابطه یک شرکت برنده عملیات لرزه نگاری به وسعت 750 کیلومتر مربع شده است که باید عملیات اکتشافی خود را در جنوب جزیره قشم و جزیره هندورآبی انجام دهد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این موضوع که عملیات اکتشافی جزیره هندورآبی از نظر جغرافیایی دارای ویژگیهای خاص خود است، بیان کرد: با توجه به اینکه بخشی از این منطقه در خشکی و بخش هایی از آن در آبهای کم عمق دریا و مناطق باتلاقی قرار گرفته اند، برای تکمیل عملیات اکتشافی آن به تجهیزات خاصی نیاز است.

وی با اشاره به این موضوع که هم اکنون پیمانکار اکتشافی در حال تامین تجهیزات اکتشافی برای شروع کار در جزیره هندورآبی است، اظهار کرد: بر اساس برنامه عملیات اکتشافی برای شناسایی ذخایر گاز طبیعی در این جزیره باید تا 3 ماه آینده آغاز شود.

به گزارش مهر، جزیره هندورآبی در قلب خلیج فارس و بین دو میدان گازی کیش با 48 تریلیون فوت مکعب گاز و میدان لاوان با 12 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی قرار گرفته است.

مطالعات اولیه و شواهد زمین شناسی حاکی از آن است که این جزیره از پتانسیل قابل توجه ذخایر گاز طبیعی برخوردار بوده است.

در حال حاضر جزیره هندورآبی غیر قابل زراعت است و در آن ساکنینی وجود ندارد.