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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

رشد 154 درصدی تعداد مهدهای کودک ایلام

رشد 154 درصدی تعداد مهدهای کودک ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: در سالجاری تعداد مهدهای کودک این استان 154 درصد رشد داشته است.

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تا سال گذشته فقط 64 مهد کودک در استان ایلام وجود داشت، ولی هم اکنون این تعداد به 154 مهدکودک رسیده است.

وی بیان داشت: طرح تامین غذای گرم از مهمترین طرحهای اجرایی در مهدهای کودک استان ایلام است که از طرحهای حمایتی بهزیستی محسوب می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری چهار هزار و 440 دختر و پسر مهد کودکی زیر پوشش این طرح قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: بیشتر مهدهای کودک استان زیر نظر بخش خصوصی اداره می شوند.

رستمی یادآور شد: بیش از 80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.

 

کد مطلب 844819

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