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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

نوروز امسال

25 پایگاه جاده ای در بندرعباس آماده امدادرسانی هستند

25 پایگاه جاده ای در بندرعباس آماده امدادرسانی هستند

بندر عباس - خبرگزاری مهر: رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در تعطیلات نوروز 25 پایگاه جاده ای و سه پایگاه سیار کار امداد رسانی به میهمانان نوروزی را انجام می دهند.

دکتر فرشید عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه 39 پایگاه دائمی در سطح شهر در تعطیلات نوروز فعال هستند، افزود: با توجه به پیش بینی های انجام شده در خصوص افزایش میهمانان نوروزی سه پایگاه دیگر نیز در تمامی بیمارستانهای استان به صورت کشیک فعال می شوند.

عابدی خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان، پزشکان و بهیاران از 27 اسفند تا 18 فروردین در وضعیت آماده باش و کشیک هستند.

وی بیان کرد: برای کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، جایگاههای سوخت، پارکها، زیارتگاه ها، اماکن متبرکه، جایگاه های اسکان میهمانان نوروزی از نظر وضعیت آب آشامیدنی، زباله ، فاضلاب و دیگر موارد برنامه های کشیک برای کارکنان بهداشت محیط تدارک دیده شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از فعال شدن 108 مرکز بهداشتی و درمانی در روستاها خبر داد و افزود: در تعطیلات نوروز اماکن غیر بهداشتی تعطیل و متخلفان به مراجع قضای معرفی می شوند. 

 

کد مطلب 844821

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