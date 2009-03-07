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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

تلاش آمریکا و روسیه برای تمدید پیمان استارت یک

وزیر امور خارجه آمریکا از توافق واشنگتن و مسکو در زمینه یک برنامه کاری برای احیای پیمان کاهش سلاحهای استراتژیک موسوم به استارت یک تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "هیلاری کلینتون" پس از دیدار با "سرگئی لاوروف" گفت: "ما خواستار رسیدن به توافقی در این زمینه تا پایان سال هستیم. این مسئله از مهمترین اولویتهای دولتهای ماست."

براساس معاهده استارت یک( پیمان کاهش سلاح های استراتژیک) که درسال 1991 به امضای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رسیده دو کشور باید تا ماه دسامبر تعداد زرادخانه های خود را از 10 هزار مورد به پنج هزار کاهش دهند.

درهمین رابطه مقامات دولت آمریکا اعلام کرده اند که درصدد هستند تا روسیه را تشویق به ادامه این پیمان و کاهش تعداد بیشتری از زرادخانه های هسته ای خود بکنند.

کد مطلب 844825

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