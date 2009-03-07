قول کسب هیچ مدالی را نمی دهم / از مربی الجزایری ام راضی هستم

سجاد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من و برادرم امیر طی 33 روز حضور در الجزیره 52 جلسه تمرین را زیر نظر "فتح الدین بن عاشور" دنبال کردیم . در این مدت بیشتر برنامه تمرین ما به طور مشترک با شاگردان این مربی در بخش صحرانوردی، پیست و بدنسازی بود.

وی تصریح کرد: با پایان یافتن این اردوی تدارکاتی پنجشنبه شب به همراه برادر و این مربی خارجی به ایران بازگشتم و هم اکنون در انتظار نظر نهایی فدراسیون برای انعقاد قرارداد با "بن عاشور" و پیگیری تمرینات در داخل کشور هستم.

دونده دوی نیمه استقامت ایران با ابراز رضایت از این اردوی یک ماهه در الجزایر گفت: این مربی آشنایی خوبی با علم تمرین دارد و تقریبا تمام برنامه های تمرینی من را تغییر داده است. برخلاف دیگر مربیان تخصصی ام "بن عاشور" بیشترین عامل را در موفقیت یک دوومیدانی کار در پشت سر گذاشتن تمرینات خوب قدرتی می داند.

وی خاطرنشان کرد: من پیش از این با یک مربی روس تمرین کرده بودم و طی یک سال گذشته نیز بدون مربی تخصصی و تنها زیر نظر یک مربی ایرانی برنامه تمرینات را دنبال می کردم که هیچ کدام از این نفرات اعتقادی به تمرین قدرتی نداشتند. به نظرم این مربی آفریقایی از نظر سطح فنی و علم تمرین از مربیان قبلی بهتر است.

مرادی با اشاره به اینکه بعد از یک هفته تعطیلی یک ماه در شهرکرد اردو خواهد زد، گفت: در ابتدای فصل مسابقات مانند سال پیش در سه جایزه بزرگ الجزایر و مراکش شرکت خواهم کرد.

وی افزود: مسابقات جایزه بزرگ بلژیک هم سطح بالایی دارد و با تاکید این مربی آفریقایی قطعا در این دیدارها شرکت خواهم کرد. در کنار آن مسابقات قهرمانی آسیا، جهان و کشورهای اسلامی را هم پیش رو دارم.

دونده المپیکی کشورمان تاکید کرد: قول کسب مدال در هیچ مسابقه ای را نمی دهم اما در این رقابتها خوب خواهم دوید.