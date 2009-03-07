مصلحت کشورهای شیعه و سنی در همکاری صمیمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر جمعه با حضور در موسسه شهید محراب شهر نجف با آیات عظام حجج اسلام ، مسئولان شهرهای نجف و کوفه و نیز رؤسا و استادان دانشگاه این شهر دیدار و گفتگو کرد.

وی دراین دیدار روابط کنونی ایران وعراق را فرصتی تاریخی خواند و با اشاره به رویکرد مردم و مسئولان عراقی ودموکراسی آن هم در شرایط اشغال گفت : توفیق ارزشمندی است که با وجود آثار شوم دیکتاتوری و فعالیت های شدید تروریست ها به آرای مردم در انتخابات شوراها و پارلمان توجه کرده اند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دخالت مردم در تعیین سرنوشت را از تجربه های بسیار گرانبها و با برکت در ایران دانست و گفت: یکی از شباهت های ایران و عراق وجود فرقه ها و قبایل مختلف در دو کشور است و ما می توانیم از تجربه های یکدیگر برای تکمیل روابط استفاده کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : با وجود تلاش دشمنان دو ملت ایران و عراق و مسئولان دو کشور باید عزم خود را برای گسترش روابط در تمام زمینه ها جزم کنند.

وی سیاست شوم ایجاد تفرقه و همچنین تضعیف حوزه‌های علمیه را از برنامه های همیشگی دشمنان در سرزمین های اسلامی دانست و گفت: دشمنان تلاش می کنند دیگر کشورها را از همکاری ایران و عراق بترسانند در صورتی که الان مصلحت همه کشورهای اسلامی اعم از شیعه و سنی همکاری صمیمانه با یکدیگر است.

در آغاز این دیدار آیت الله بحرالعلوم و حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم و دکتر عبدالرزقان رئیس دانشگاه کوفه با ابراز خرسندی از گسترش روز افزون روابط دو کشور خواستار تقویت آن در تمام زمینه ها شدند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین عصر روز جمعه در پنجمین روز از سفرش به عراق حرم های مطهر حضرت مسلم بن عقیل ، هانی بن عروه ، میثم تمار ، مسجد کوفه و محراب شهادت حضرت علی (ع) و خانه آن حضرت را در شهر کوفه زیارت کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور بر سر مزار شهید محمد صادق صدر یاد و مقام این شهید بزرگوار را گرامی داشت و با شماری از منصوبین ایشان دیدار و گفتگو کرد.